Δύο συναυλίες με Haydn και σύγχρονους Έλληνες συνθέτες στο Δημοτικό Ωδείο Λάρισας

Με δύο συναυλίες θα παρουσιαστεί η Συμφωνική Ορχήστρα Λάρισας το Σάββατο 25 και την Κυριακή 26 Απριλίου, στην Αίθουσα Συναυλιών του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας.

Το πρόγραμμα των συναυλιών περιλαμβάνει τη Συμφωνία αρ. 104 σε ρε μείζονα («London») του Joseph Haydn, καθώς και έργα για σολίστες και ορχήστρα, με τη συμμετοχή μουσικών της Συμφωνικής Ορχήστρας Λάρισας. Ως σολίστες θα εμφανιστούν ο Βασίλης Παπανδρεόπουλος (φλάουτο), ο Μιχάλης Σαμπάνης (κλαρινέτο) και ο Μάριος Αντωνίου (τρομπέτα).

Παράλληλα, θα παρουσιαστούν έργα Ελλήνων συνθετών, καθώς και νέες συνθέσεις που γράφτηκαν ειδικά για την παρούσα περίοδο, όπως οι «Ελληνικοί Χοροί» του Μάριου Αντωνίου και συμφωνικό ποίημα του Ευριπίδη Μπέκου. Την ορχήστρα διευθύνει ο Χρήστος Κτιστάκης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Συμφωνική Ορχήστρα Λάρισας, έως τις 19 Απριλίου, πραγματοποιεί εμφανίσεις στο Bad Königshofen της Γερμανίας, στο πλαίσιο της συνεργασίας της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού και του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας με την τοπική Επαγγελματική Μουσική Σχολή, ενισχύοντας την εξωστρέφεια και τη διεθνή παρουσία της πόλης.

Η προπώληση των εισιτηρίων θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 20 Απριλίου, ώρες 10:00–13:00, στο Δημοτικό Ωδείο Λάρισας. Οι τιμές των εισιτηρίων είναι 12€ το κανονικό και 10€ το μειωμένο (φοιτητές, ΑμεΑ, κάτοχοι κάρτας ανεργίας και άνω των 65 ετών).