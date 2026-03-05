Εγκαίνια εικαστικής και φωτογραφικής έκθεσης για τον Πηνειό

Μια μεγάλη εικαστική και φωτογραφική έκθεση αφιερωμένη στον Πηνειό ποταμό, που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ιστορία και την καθημερινότητα της Θεσσαλίας, ανοίγει τις πόρτες της, το Σάββατο 7 Μαρτίου 2026, στις 19:00, στο Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο Λάρισας, αίθουσα Τάκη Τλούπα (2ος όροφος), με τίτλο: «ΠΗΝΕΙΟΣ, ΧΘΕΣ – ΣΗΜΕΡΑ»

Η έκθεση συγκεντρώνει έργα δημιουργών που καταγράφουν, ερμηνεύουν και επαναπροσδιορίζουν τη σχέση της περιοχής με τον Πηνειό, από το παρελθόν μέχρι το σήμερα.

Τη διοργάνωση υπογράφουν ο Σύλλογος Εικαστικών Ν. Λάρισας, η Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων, ο Δήμος Τεμπών, ο Σύλλογος Γυναικών Πυργετού και το Δίκτυο Δέλτα Πηνειού & Τεμπών.

Στο επίκεντρο βρίσκονται έργα ζωγραφικής, μικτής τεχνικής, γλυπτικής, ξυλογλυπτικής, κεραμικών και φωτογραφίας, που φωτίζουν τον Πηνειό ως φυσικό σύνορο, ως πηγή ζωής, ως τόπο αναψυχής αλλά και ως πεδίο περιβαλλοντικών προκλήσεων. Η θεματική «χθες – σήμερα» λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στη μνήμη και τη σύγχρονη πραγματικότητα, αναδεικνύοντας τον ποταμό ως ζωντανό κομμάτι της συλλογικής ταυτότητας της Θεσσαλίας.

Διάρκεια έκθεσης: Από 7 έως και Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026.(Κυριακή κλειστά)

Ώρες λειτουργίας: Πρωί 11:00-14:00 και απόγευμα 18:00-21:00 μ.μ.

Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες δημιουργοί: Αγγελούλη Ευαγγελια, Κατερίνα Κανάκη Αξούγκα, Αραμπατζή Ελένη, Αργυροπούλου Βασιλική, Αργυρούλη Στέλλα, Ασίκογλου Δέσποινα, Βαλαβάνη Αριστέα, Βάρσου Αθανασία, Βασιλείου Βάγια, Βουλγαράκη Γεωργία, Γαργάλα Μαίρη, Γεροκώστας Σωτήρης Salvador, Γεωργιάδης Γιάννης, Γκουτσίδου Εύα, Δαρδούμπας Βασίλειος, Ζαχαρούλη Ελένη, Ζαφειρίδου Λυγερή, Ζωγράφος Χρήστος, Ντανιέλα Θάνος, Καραδόντου Βασιλική,Καρυδοπούλου Ευστρατία, Κουτάλου Θεοδώρα, Κουτσιαρή Βούλα, Κουτσιλικάκη Μαρία, Λάππας Σωτήριος, Λουλούδη Ιωάννα, Μαρντογιαννίδη Χρυσούλα, Μακρής Στέφανος, Μηλιώνη Έλενα, Μητάκου Σμαραγδή, Μπαρά Αντωνία (Τόνια), Μπαρμπούτση Ελευθερία (Έλντα), Μπουντινούλη Αντιγόνη, Ντάβα Αικατερίνη, Ντούφα Ζώη, Παπαγιαννούλα Ιωάννα, Παπαθανασίου Ηλίας, Παπανικολάου Μαρίνα, Παυλή Ιουλία, Πίσπας Κωνσταντίνος, Ρήγας Νικόλαος, Σοφία Κατσαβάκη-Ρήγα, Ρέντας Χρήστος, Σλούτσα Δήμητρα, Σμαλιαρά Μάρθα, Σωτηρίου Ιωάννα, Τερζούδης, Αστέριος, Τσάλτας Δημήτριος, Τσικούρα Καίτη, Χαλάτση Ιωάννα, Χαρούλης Δημοσθένης, Χασιώτης Ευάγγελος, Χατζημαρκάκη Κατερίνα, Χελιδωνά Σόφια