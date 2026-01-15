Εκδήλωση του Συνδέσμου Γραμμάτων-Τεχνών Θεσσαλίας με ομιλητή τον καθηγητή κ. Αθανάσιο Ευσταθίου

Πού βαδίζουν σήμερα οι ανθρωπιστικές επιστήμες; Ποιο το μέλλον τους σε έναν κόσμο που αλλάζει με ρυθμούς που ο σύγχρονος άνθρωπος δυσκολεύεται να παρακολουθήσει;

Τα μεγάλα αυτά θέματα θα αναλυθούν σε εκδήλωση – ομιλία που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Γραμμάτων και Τεχνών Θεσσαλίας την ερχόμενη Παρασκευή 16 Ιανουαρίου στις 7 μ.μ. στην αίθουσα του Γαλλικού Ινστιτούτου Λάρισας (Κούμα 28).

Ομιλητής θα είναι ο γνωστός Λαρισαίος καθηγητής του Ιονίου Πανεπιστημίου κ. Αθανάσιος Αγγ. Ευσταθίου και το θέμα της ομιλίας του θα είναι «Η κρίση των ανθρωπιστικών σπουδών και ο σύγχρονος κόσμος».

Ο κ. Ευσταθίου είναι σήμερα διευθυντής του Εργαστηρίου Μελέτης του Αρχαίου Κόσμου του Ιονίου Πανεπιστημίου και διευθύνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών που ειδικεύεται στη Μεθοδολογία Κριτικής και Έκδοσης Ιστορικών Πηγών.

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Λάρισα και αποφοίτησε από το Τμήμα Κλασσικής Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια έλαβε από το ίδιο Τμήμα Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Κλασική και τη Βυζαντινή Φιλολογία.

Εκπόνησε την Διδακτορική του Διατριβή στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (Royal Holloway College) στην Κλασική Ρητορεία. Σήμερα είναι καθηγητής στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, ενώ υπήρξε Κοσμήτορας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, επί σειρά ετών Αναπληρωτής Πρόεδρος και στη συνέχεια Πρόεδρος στο Τμήμα Ιστορίας του ιδίου Πανεπιστημίου. Υπήρξε επί δεκαετία Ιδρυματικός Υπεύθυνος του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, καθώς και Μέλος και Πρόεδρος της Επιτροπής Σίτισης για το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, ενώ από το 2015 εκλέγεται Διευθυντής του Εργαστηρίου Μελέτης του Αρχαίου Κόσμου.

Το έργο του περιλαμβάνει μελέτες για τη λόγια Βυζαντινή γλώσσα, για τον Διόδωρο Σικελιώτη, τον Όμηρο, την κλασική ρητορεία και ρητορική, παπυρολογία, παλαιογραφία και κριτική κειμένου, το αττικό δίκαιο, τους θεσμούς της κλασικής περιόδου και την Αθηναϊκή Δημοκρατία. Έχει παρουσιάσει την έρευνά του σε περισσότερα από 40 συνέδρια, κυρίως διεθνή, σε διεθνείς οργανισμούς (ΟΗΕ, Νέα Υόρκη), έχει συγγράψει 50 περίπου επιστημονικά άρθρα, έχει συνεπιμεληθεί την έκδοση 3 τόμων σε διεθνείς εκδοτικούς οίκους, έχει διδάξει σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς κύκλους σε άλλα ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια (ELTE Budapest, Urbino). Είναι διευθυντής έκδοσης ξενόγλωσσου επιστημονικού περιοδικού (Rhetoric and Science). Υπήρξε επισκέπτης ερευνητής στα πανεπιστήμια UCL London, Roehampton, Oxford (Corpus Christi), Institute of Classical Studies. Πρόσφατα ίδρυσε αγγλόφωνο μεταπτυχιακό πρόγραμμα με τίτλο Classics Today. Contemporary Issues Through the Lens of Ancient Greek and Roman Thought. Ίδρυσε και προΐσταται σε θερινά σχολεία του Ιονίου Πανεπιστημίου για αλλοδαπούς φοιτητές (Κίνα, Αυστραλία, Ουγγαρία, Τσεχία, ΗΠΑ κ.ά.).