“Ενδογραφίες” με τον Γιώργο Κωστούλη στο Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο

Μία μουσική παράσταση σε σύνθεση και επιμέλεια Γιώργου Κωστούλη, με παράλληλο ποιητικό λόγο, διοργανώνεται στο Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο την Τετάρτη 1 Απριλίου στις 8.30 μ.μ.

Η παράσταση ΕΝΔΟΓΡΑΦΙΕΣ ήτοι Ψυχογραφίες, εστιάζει στα ποικίλα συναισθήματα που βιώνει ένας άνθρωπος στη διάρκεια της ζωής του και τον τρόπο που εκδηλώνει την αντίδρασή του σε αυτά. Ο θυμός, η χαρά, η ζήλεια, η λύπη, η ντροπή, η αγωνία, ο φόβος, η ενοχή και η μελαγχολία τροφοδοτούν νέα ηχητικά τοπία διεγείροντας την αναβίωση των συναισθημάτων στους μουσικούς πρώτιστα και κατ’ επέκταση στο κοινό.

Πρόκειται για δομημένο αυτοσχεδιασμό που σημαίνει ότι απαιτείται ιδιαίτερη ικανότητα και εμπειρία στη ζωντανή επικοινωνία μεταξύ των μουσικών επί σκηνής. Συνυπάρχουν στοιχεία τζαζ, παραδοσιακών μουσικών, ροκ, σύγχρονης δημιουργικής και λόγιας μουσικής.

Εκτός από τον Γιώργο Κωστούλη (ηλ. κοντραμπάσο) συμμετέχουν οι:

Βαγγέλης Μεντεσόπουλος (τρομπέτα)

Βασίλης Γκέκας (πιάνο)

Δημήτρης Τσιλικόπουλος (ηλ. κιθάρα)

Κώστας Κωστούλης (κλαρίνο)

Γιάννης Παπαδούλης (κρουστά)

Ρούλα Καραφέρη (ποιητικό αναλόγιο)

Διοργάνωση: Αντιδημαρχία Πολιτισμού Δήμου Λαρισαίων

Ομάδα off-Art-Σκηνικές Παρουσίες.

Η είσοδος είναι ελεύθερη

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Γιώργος Κωστούλης γεννήθηκε στη Χάλκη Λάρισας το 1958. Έκανε σπουδές κοντραμπάσου και αρμονίας. Ιδρυτικό μέλος του σχήματος ARC DUO (δομημένος αυτοσχεδιασμός) και ΚΟΛΛΕΚΤΙΒΑ ΧΑΛΚΗΣ (ελεύθερος αυτοσχεδιασμός). Έγραψε μουσική για θέατρο, χορό, κινηματογράφο, θέατρο αναλογίου κλπ. Συνεργάστηκε με την Εταιρία Ελλήνων Ψυχιάτρων σε Αrt Therapy projects, φεστιβάλ animation, εικαστικούς, σε μουσικοπαιδαγωγικά προγράμματα κλπ. Δάσκαλος κιθάρας, μπάσου και πλήκτρων.

Δισκογραφία: «ΚΟΛΛΕΚΤΙΒΑ ΧΑΛΚΗΣ» (1985)

«ΗΧΟΙ ΤΟΥ ΧΕΙΜΩΝΑ» (1988, συμμετοχή),

«ΣΚΗΝΕΣ ΗΧΟΥ» (1994),

«ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ» (2001).