Εορταστική Συναυλία της Συμφωνικής Ορχήστρα του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας το ερχόμενο Σαββατοκύριακο

Δύο ξεχωριστές συναυλίες, με άρωμα Χριστουγέννων, θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν οι φίλοι της μουσικής, από τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας, «Συμφωνική Ορχήστρα Λάρισας (Σ.Ο.Λ.)» , το Σάββατο 20 και την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025, στις 20:30, στην αίθουσα συναυλιών του Δ.Ω.Λ..Η συναυλία διοργανώνεται σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων και με την υποστήριξη του Συλλόγου Φίλων Συμφωνικής Ορχήστρας Λάρισας,με ένα πρόγραμμα υψηλής αισθητικής και γιορτινής ατμόσφαιρας, που περιλαμβάνει την 7η Συμφωνία του L. van Beethoven, τη Γαλάζια Ραψωδία (Rhapsody in Blue) του G. Gershwin, με σολίστ στο πιάνο τον Θοδωρή Τζοβανάκη, καθώς και το εμβληματικό Bolero του M. Ravel.

Κλείνοντας, η ορχήστρα θα μεταφέρει το κοινό στο πνεύμα των Χριστουγέννων με μια επιλογή από αγαπημένα εορταστικά τραγούδια.

Η Σ.Ο.Λ. θα εμφανιστεί σε πλήρη σύνθεση 60 μουσικών, υπό τη διεύθυνση του Χρήστου Κτιστάκη.

Προπώληση εισιτηρίων στο Δημοτικό Ωδείο Λάρισας:

Δευτέρα – Παρασκευή: 10:00 – 13:00

Σάββατο: 11:00 – 14:00

Τις ημέρες των συναυλιών η προπώληση ξεκινά από τις 19:00.

Τιμή εισιτηρίου: Κανονικό: 12ευρώ

Μειωμένο: 10ευρώ (ΑΜΕΑ, άνεργοι, φοιτητές, 65+)

