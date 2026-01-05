Εργαστήριο Θεατρικού Παιχνιδιού στο Θεσσαλικό Θέατρο για παιδιά 6-12 ετών

Το εργαστήρι θεατρικού παιχνιδιού απευθύνεται σε παιδιά από 6 έως 12 ετών τα οποία με την καθοδήγηση της εμψυχώτριας θεατρικού παιχνιδιού Στεφανίας Μακρή – ηθοποιού και σκηνοθέτη – θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν την φαντασία και την ομαδικότητα μέσα από το παιχνίδι, την κίνηση και τον αυτοσχεδιασμό.

Τα παιδιά θα έρθουν σε επαφή με τον μαγικό κόσμο του θεάτρου, θα πειραματιστούν με ρόλους και ιστορίες και θα καλλιεργήσουν την φαντασία και τη δημιουργική τους σκέψη.

Σημείωμα της Στεφανίας Μακρή ηθοποιού και σκηνοθέτη, εμψυχώτριας του Εργαστηρίου Θεατρικού Παιχνιδιού

Το θεατρικό παιχνίδι είναι ένας μικρός κόσμος όπου όλα μπορούν να συμβούν… Ένας κόσμος που τα παιδιά θα χτίσουν με φαντασία, χαρά, απορία και με την γενναιότητά τους. Στο εργαστήρι μας, κάθε συνάντηση γίνεται αφορμή για ανακάλυψη: μαθαίνουμε να ακούμε, να παρατηρούμε, να συνεργαζόμαστε, να εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας και τους άλλους. Να ανοίγουμε χώρο, να αφήνουμε χώρο, να μοιραζόμαστε χώρο. Με αφετηρία την κίνηση, τη μουσική, τον αυτοσχεδιασμό τα παιδιά εξασκούν την έκφρασή τους, καλλιεργούν τη δημιουργικότητα και την ενσυναίσθηση και βρίσκουν τη δική τους «φωνή».

Φτιάχνουμε ιστορίες από το πουθενά, ανακαλύπτουμε ήρωες που δεν ξέραμε ότι υπήρχαν, κινούμαστε σαν ζώα, οι ήχοι παίρνουν μορφή και γίνονται λέξεις, τα αντικείμενα ζωντανεύουν και μια ιδέα μπορεί να γίνει περιπέτεια..

Εύχομαι αυτό το θεατρικό παιχνίδι να είναι για τα παιδιά ένας τόπος όπου μπορούν να νιώθουν ελεύθερα, ασφαλή και δημιουργικά. Και να θυμούνται πάντα πως μέσα από το παιχνίδι μπορούν να δημιουργήσουν νέους κόσμους αλλά και να βρουν τον δικό τους…

Με χαρά και αγάπη για το θέατρο και τα παιδιά

Στεφανία Μακρή

Εμψυχώτρια Θεατρικού Παιχνιδιού, ηθοποιός και σκηνοθέτης

Τα μαθήματα θα γίνονται κάθε Δευτέρα 15:30 – 16:45 και κάθε Τετάρτη 15:30 – 16:45 (3ος όροφος στο κτίριο του Μύλου του Παππά)

Κόστος εργαστηρίου: 15 ευρώ ανά μήνα

ΤΡΟΠΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ:

1. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00π.μ. – 2:00μ.μ. στα γραφεία του Θεσσαλικού Θεάτρου στον 2ο όροφο του Μύλου του Παππά Γεωργιάδου 53.

2. Ηλεκτρονικά συμπληρώνοντας την φόρμα στον ακόλουθο σύνδεσμο https://forms.gle/NtfRcjdMH6dSWuz7A

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛ. 2410621209 ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9:00π.μ. – 2:00μ.μ.