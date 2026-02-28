Η εικαστική έκθεση της Ελένης Καλαμπαλίκη “Ηχοχρώματα” στο Φεστιβάλ Μουσικότροπο

H εικαστική έκθεση «Ηχοχρώματα» της Ελένης Καλαμπαλίκη, μια δημιουργική διερεύνηση της σχέσης ήχου και χρώματος. θα φιλοξενηθεί στον αίθριο χώρο του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας, από 7 έως 29 Μαρτίου, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Μουσικότροπο 2026.

Η έκθεση θα είναι ανοιχτή για όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ, προσκαλώντας το κοινό να περιηγηθεί σε έναν εικαστικό κόσμο που συνομιλεί διαρκώς με τη μουσική. Τα έργα μεταφέρουν στον καμβά ρυθμούς, εντάσεις και ηχοχρωματικές διακυμάνσεις, λειτουργώντας ως οπτικές μεταγραφές της μουσικής εμπειρίας. Η ζωγραφική προσεγγίζει τον ήχο με δικούς της όρους, δημιουργώντας έναν διακριτικό διάλογο ανάμεσα στις τέχνες.

Βιογραφικό

Η Ελένη Καλαμπαλίκη σπούδασε Ζωγραφική στην Ecole des Beaux-Arts της Valence και σχεδιασμό και υλοποίηση εκπαιδευτικών καλλιτεχνικών προγραμμάτων στο Centre Georges Pompidou στο Παρίσι (1992–1998). Έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει πολυάριθμα εικαστικά προγράμματα για την Association International Art et Culture στο Παρίσι, το Εικαστικό Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Λάρισας, το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Θεραπευτικού Προγράμματος «Έξοδος», το εικαστικό εργαστήριο «Σκηνοβάτης», τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λάρισας, καθώς και για ιδιωτικά και δημόσια σχολεία. Έχει επιμεληθεί σκηνογραφικά παραστάσεις της παιδικής σκηνής του Θεσσαλικού Θεάτρου Λάρισας και ιδιωτικών θεατρικών σκηνών.

Από το 1998 είναι μέλος του Εικαστικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και ζει και εργάζεται στη Λάρισα.

Το Φεστιβάλ Μουσικότροπο διοργανώνουν η Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων και το Δημοτικό Ωδείο Λάρισας.