“Η Καρδιά του Ταύρου” στο Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο Λάρισας

Mε το καινούριο και βραβευμένο ντοκιμαντέρ της Εύας Στεφανή, “Η Καρδιά του Ταύρου”, σε παραγωγή του OnassisCulture,η Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων και το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ CineDoc, συνεχίζουν τις προβολές τους στο Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο, την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου και ώρα 20.00. Με αφορμή την παράσταση Εγκάρσιος Προσανατολισμός του Δημήτρη Παπαϊωάννου και παρουσία της Εύας Στεφανή, παρουσιάζεται στο κοινό το πορτρέτο του πολυδιάστατου καλλιτέχνη και σκηνοθέτη.

Σύνοψη: Το ντοκιμαντέρ είναι ένα οικείο πορτρέτο του πολυδιάστατου καλλιτέχνη και σκηνοθέτη Δημήτρη Παπαϊωάννου, ακολουθώντας τον για 2 χρόνια στην προετοιμασία και την περιοδεία της παράστασης «Εγκάρσιος Προσανατολισμός» στις ευρωπαϊκές σκηνές. Παρατηρεί από απόσταση αναπνοής τον κορυφαίο Έλληνα δημιουργό και τους συνεργάτες του στην προσπάθειά τους να δώσουν σχήμα και πνοή στο έργο. Ο θεατής έρχεται αντιμέτωπος με τις εμμονές του Δημήτρη Παπαϊωάννου, τις σχέσεις του, τις μεθόδους του και τη συνεχή αμφισβήτηση της διαδικασίας- παρόλο που η διαδικασία είναι το μόνο πράγμα το οποίο εμπιστεύεται. Οι πρόβες, οι προσαρμογές, τα σώματα, η κίνηση, η πίεση, οι εικόνες, οι φιλίες και η οικογένεια ξεγυμνώνονται. «Η χαρά της τέχνης είναι ότι σου δίνει την αίσθηση πως υπάρχει κάτι πέρα από τη ζωή που ζεις» επισημαίνει ο Δημήτρης Παπαϊωάννου.

Βραβεία: Η ταινία έκανε πρεμιέρα στο 27ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, όπου απέσπασε το Βραβείο WIFTGR και το Ειδικό Βραβείο Επιτροπής Νεότητας Φοιτητών Πανεπιστημίων Θεσσαλονίκης. Παρουσιάστηκε επίσης στο DocLisboa ’25, αλλά και στο DOCNYC, ενώ κέρδισε το Βραβείο Καλύτερου Ντοκιμαντέρ στο InShadow – LisbonScreendanceFestival ‘25.

Σημείωμα σκηνοθέτριας: «Γνωρίζω τον Δημήτρη Παπαϊωάννου από τότε που ήμουν 17 χρονών και πάντα ήθελα να κάνω ένα ντοκιμαντέρ για/με αυτόν. Όταν μου πρότεινε να κάνω το making of της προετοιμασίας της παράστασης «Εγκάρσιος Προσανατολισμός», ενθουσιάστηκα. Ωστόσο, την ίδια εποχή ο Covid ήταν σε μεγάλη έξαρση πανευρωπαϊκά, πράγμα που οδήγησε σε αλλεπάλληλες αναβολές της παράστασης. Μαζί με το κλίμα αβεβαιότητας που δημιούργησαν οι καθυστερήσεις και ο ζόφος της ασθένειας, τέθηκε για μία ακόμη φορά το ερώτημα: “Τι νόημα έχει η τέχνη σε καιρό κρίσης;” Το ντοκιμαντέρ ξεκινά ως μια απλή καταγραφή της προσπάθειας μιας ομάδας χορευτών και τεχνικών να δώσουν νόημα στην καθημερινή ρουτίνα της προετοιμασίας μιας παράστασης που ενδέχεται να μη γίνει ποτέ. Συγχρόνως, είναι το πορτρέτο ενός καλλιτέχνη που έχει την ιδιότητα να εμπνέει τους συνεργάτες του και να σαγηνεύει το κοινό του με έργα που συνδυάζουν πόνο, καρδιά και ομορφιά. Επιπλέον, αφήνει χαραμάδες που επιτρέπουν ένα παράθυρο στον σύνθετο ψυχισμό του ιδιοφυούς καλλιτέχνη».

Βιογραφικό σκηνοθέτιδας: Η Εύα Στεφανή γεννήθηκε στις ΗΠΑ και ζει στην Αθήνα. Έχει σκηνοθετήσει πάνω από 30 ταινίες, που κινούνται μεταξύ εθνογραφικού και πειραματικού κινηματογράφου. Το έργο της έχει προβληθεί σε πολλά φεστιβάλ ανά τον κόσμο αποσπώντας διεθνείς διακρίσεις. Εκτός από την καλλιτεχνική της δραστηριότητα, η Εύα Στεφανή είναι καθηγήτρια κινηματογράφου στο τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης στο ΕΚΠΑ. Η τελευταία της ταινία, με τίτλο Η Καρδιά του Ταύρου, είναι ένα ιδιότυπο πορτρέτο του σκηνοθέτη και χορογράφου Δημήτρη Παπαϊωάννου.

Θα ακολουθήσει συζήτηση της σκηνοθέτιδας με το κοινό.

Τιμή εισιτηρίου: 4 ευρώ

