Η Λέρος βράβευσε τον Αργύρη Γιουρούκη για τη συνολική του προσφορά στο νησί, με το βραβείο του Μη Δημότη Λέρου. Το Κέντρο Πολιτισμού, Έρευνας και Ανάπτυξης Λέρου «Άρτεμις» απένειμε τα καθιερωμένα Βραβεία «Άρτεμις» (Πολιτιστικής Προσφοράς, Κοινωνικής Προσφοράς και Μη Δημότη Λέρου), στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο Λέρου, συμπληρώνοντας φέτος τα 20 χρόνια του θεσμού.

Τα βραβεία του ΚΠΕΑ Λέρου «Άρτεμις» αποτελούν έναν θεσμό τιμής, μνήμης κι έμπρακτης αναγνώρισης ανθρώπων και φορέων, που με το έργο τους αφήνουν ουσιαστικό αποτύπωμα στο νησί, απονέμονται ανά διετία σε φορείς ή πρόσωπα, ως αναγνώριση της συνολικής τους προσφοράς και της διαχρονικής τους συμβολής στον πολιτισμό, το κοινωνικό έργο, καθώς και την προβολή της Λέρου και του έργου της «Άρτεμις» στην Ελλάδα και διεθνώς.

Το Βραβείο Μη Δημότη Λέρου δόθηκε στον Αργύρη Γιουρούκη, εκπαιδευτικό και πρόεδρο του Πολιτιστικού Κέντρου Εκπαιδευτικών νομού Λάρισας – ΠΟΚΕΛ, για τη διαχρονική συμβολή του στη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ Λάρισας και Λέρου, μια σχέση που μετρά πλέον τρεις ολόκληρες δεκαετίες αδιάλειπτης συνεργασίας, ενώ αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ουδέποτε υπήρξε περίοδος παύσης των κοινών δράσεων των φορέων, τόσο εντός όσο και εκτός Λέρου και Λάρισας, αλλά και εκτός Ελλάδας. Η πολυετής και ανιδιοτελής προσφορά του αποτελεί παράδειγμα πολιτιστικής γέφυρας ανάμεσα στις τοπικές κοινωνίες. Ο τιμώμενος έχει διατελέσει και Γραμματέας της «Άρτεμις», αφήνοντας το δικό του ουσιαστικό αποτύπωμα στον Σύλλογο.

Σκοπός των Βραβείων «Άρτεμις» είναι η ανάδειξη προσώπων, τα οποία αποτελούν φωτεινά παραδείγματα προσφοράς και καλούνται να λειτουργήσουν ως πηγή έμπνευσης και πρότυπα προς μίμηση για την τοπική κοινωνία του νησιού. Το βραβείο Πολιτιστικής Προσφοράς απονεμήθηκε στον Νικόλαο Γιαννουκά, ο οποίος με τη μουσική του έχει εμπλουτίσει πολιτιστικά δρώμενα κι εκδηλώσεις, προβάλλοντας την πολιτιστική ταυτότητα της Λέρου, καθώς και για τη ζωντανή μετάδοση της τοπικής μουσικής παράδοσης στη νεότερη γενιά. Το βραβείο Κοινωνικής Προσφοράς απονεμήθηκε στον Σύλλογο της Λέρου «Γυναίκες Χωρίς Σύνορα», για τη σπουδαία κοινωνική κι εθελοντική προσφορά του και το παρέλαβαν η πρόεδρος Άννα Ταχλιαμπούρη και η τέως πρόεδρος Άννα Καρπαθάκη.

Η εκδήλωση συγκέντρωσε εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, φορείς, συλλόγους και πλήθος πολιτών, επιβεβαιώνοντας τονουσιαστικό ρόλο της «Άρτεμις» στην πνευματική και κοινωνική ζωή του νησιού. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Στρατονικείας κ.κ. Στέφανος, οπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Λέρου, Παναγιώτης Κουμπάρος,ο αντιδήμαρχος Βρεττός Κούβας,οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Ελένη Χέλμη, Άννα Ταχλιαμπούρη και Άγγελος Κωνσταντινίδης, καθώς και ο Αντιπρόεδρος του Τουριστικού Τομέα του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, Θεόδωρος Ασβεστάς. Τα βραβεία απένειμε ο πρόεδρος του Κέντρου Πολιτισμού Έρευνας και Ανάπτυξης Λέρου «Άρτεμις» Αντώνης Νταλλαρής.