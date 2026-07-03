Η συγκλονιστική ιστορία αγάπης “Αμνετ” στον Θερινό Κινηματογράφο Σινέ Μύλος “Μπαρμπής Βοζαλής”

Μία συγκλονιστική ιστορία αγάπης, εμπνευσμένη από το αριστούργημα του Σαίξπηρ, «Άμλετ», έρχεται στον θερινό κινηματογράφο Σινέ Μύλος «Μπαρμπής Βοζαλής», στον Μύλο του Παππά.

Από τη Δευτέρα 6 έως και το Σάββατο 11 Ιουλίου, στις 22:00, προβάλλεται το «Άμνετ» (Hamnet), της βραβευμένης με Όσκαρ σεναριογράφου και σκηνοθέτιδας Κλόι Ζάο. Βασισμένη στο πολυβραβευμένο ομώνυμο μυθιστόρημα της Μάγκι Ο’ Φάρελ, η ταινία αφηγείται μια βαθιά συγκινητική ιστορία για τις πολλές πτυχές της αγάπης. Μια παθιασμένη ιστορία αγάπης και μια λυτρωτική ωδή στη δύναμη της τέχνης, με μια συγκλονιστική ερμηνεία που ξεχωρίζει.

Οι προβολές πραγματοποιούνται από την Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων, σε συνεργασία με την Κινηματογραφική Λέσχη Λάρισας.

Λίγα λόγια για την ταινία

Στην επαρχιακή Αγγλία του 1580, ο δάσκαλος λατινικών Γουίλιαμ και η δυναμική, ανεξάρτητη Άνιες ερωτεύονται, ενάντια στις αντιρρήσεις του περιβάλλοντός τους, και παντρεύονται. Ο γάμος τους, όμως, θα κλονιστεί από μια τραγική απώλεια, την οποία ο καθένας τους προσπαθεί να αντιμετωπίσει με διαφορετικό τρόπο.

Σκηνοθεσία: Κλόι Ζάο

Πρωταγωνιστούν:Τζέσι Μπάκλεϊ, Πολ Μεσκάλ, Έμιλι Γουάτσον, Τζο Άλγουιν

Τιμή εισιτηρίου: 4 ευρώ

Η ταινία είναι κατάλληλη για άνω των 12 ετών