Η Συμφωνική Ορχήστρα της Λάρισας στη Γερμανία

Καλλιτεχνική περιοδεία στη Γερμανία πρόκειται να πραγματοποιήσει η Συμφωνική Ορχήστρα Λάρισας, στο πλαίσιο των μακροχρόνιων πολιτιστικών ανταλλαγών και της συνεργασίας της με τη Μουσική Σχολή του Bad Königshofen, από τις 13 έως τις 19 Απριλίου 2026.

Κατά την περσινή περίοδο, η Μουσική Σχολή Bad Königshofen επισκέφθηκε τη Λάρισα με 25 σπουδαστές και τέσσερις σολίστες, οι οποίοι, σε συνεργασία με τη Συμφωνική Ορχήστρα Λάρισας και 30μελές χορωδιακό σύνολο, παρουσίασαν σε δύο συναυλίες το Requiem του W. A. Mozart, υπό τη διεύθυνση του διευθυντή της σχολής κ. Elmar Koch.

Φέτος, η γερμανική πλευρά ανταποδίδει τη φιλοξενία, αναλαμβάνοντας τη διοργάνωση δύο συναυλιών στην περιοχή του Bad Königshofen.

Η Συμφωνική Ορχήστρα Λάρισας θα μεταβεί στη Γερμανία με 29 μουσικούς και τον αρχιμουσικό της, κ. Χρήστο Κτιστάκη, ενώ στο συμφωνικό σχήμα θα συμμετάσχουν επίσης σπουδαστές και καθηγητές της τοπικής μουσικής σχολής, με στόχο την παρουσίαση ενός ολοκληρωμένου συμφωνικού προγράμματος.

Το πρόγραμμα των συναυλιών περιλαμβάνει τη Συμφωνία αρ. 104 σε ρε μείζονα (“London”) του Joseph Haydn, καθώς και έργα για σολίστες και ορχήστρα με μουσικούς της Συμφωνικής Ορχήστρας Λάρισας. Ως σολίστες θα εμφανιστούν οι:

Βασίλης Παπανδρεόπουλος, φλάουτο

Μιχάλης Σαμπάνης, κλαρινέτο

Μάριος Αντωνίου, τρομπέτα

Παράλληλα, θα παρουσιαστούν έργα Ελλήνων συνθετών, καθώς και νέες συνθέσεις που γράφτηκαν ειδικά για την παρούσα περιοδεία, όπως οι «Ελληνικοί Χοροί» του Μάριου Αντωνίου και συμφωνικό ποίημα του Ευριπίδη Μπέκου.

Η περιοδεία αυτή, που ενισχύει περαιτέρω τους πολιτιστικούς δεσμούς μεταξύ των δύο πόλεων, πραγματοποιείται με τη στήριξη και τη διοργάνωση της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού και του Δημοτικού Ωδείου του Δήμου Λαρισαίων, τα οποία συμβάλλουν ενεργά στην προώθηση της καλλιτεχνικής εξωστρέφειας, της καλλιτεχνικής συνεργασίας, της ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ νέων μουσικών και καταξιωμένων καλλιτεχνών, καθώς και των διεθνών πολιτιστικών συνεργασιών