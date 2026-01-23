Η “Συναισθηματική Αξία” του Γιόακιμ Τρίερ στον χειμερινό κινηματογράφο του Δήμου Λαρισαίων

Η ταινία του Νορβηγού σκηνοθέτη Γιόακιμ Τρίερ, με τον τίτλο “Συναισθηματική Αξία”, έρχεται τη Δευτέρα 26 και την Τρίτη 27 Ιανουαρίου στον χειμερινό κινηματογράφο του Δήμου Λαρισαίων, στο Χατζηγιάννειο Πνευματικό Kέντρο Λάρισας. Οι προβολές πραγματοποιούνται τις ώρες 19:00 και 21:30, από την Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων και την Κινηματογραφική Λέσχη Λάρισας.

Λίγα λόγια για την ταινία

Η Νόρα είναι μια ανερχόμενη θεατρική και τηλεοπτική ηθοποιός, η οποία αρνείται πεισματικά την απροσδόκητη πρόταση του αποξενωμένου πατέρα της, καταξιωμένου κινηματογραφικού σκηνοθέτη, να πρωταγωνιστήσει στην επόμενη ταινία του. Η τεταμένη σχέση τους, όμως, θα περιπλακεί όταν σ’ αυτή μπλεχτούν η μικρή αδελφή της και η Αμερικάνα σταρ που παίρνει τελικά το ρόλο.

Σκηνοθεσία: Γιόακιμ Τρίερ

με τους: Ρενάτε Ρέινσβε, Στέλαν Σκάρσγκαρντ ,Ίνγκα Ιμπσντότερ Λίλεας, Ελ Φάνινγκ

Τιμή εισιτηρίου: 4 ευρώ