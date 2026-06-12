Η ταινία του Πάολο Σορεντίνο “Το Μεγαλείο”  στον Θερινό Κινηματογράφο

Η προβολή της ταινίας “Το Μεγαλείο” του Πάολο Σορεντίνο, ενός ατμοσφαιρικού υπαρξιακού δράματος με πολιτικές και κοινωνικές προεκτάσεις και με πρωταγωνιστή τον Τόνι Σερβίλο, αποτελεί μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία για τους σινεφίλ από τη Δευτέρα 15 έως και το Σάββατο 20 Ιουνίου στον θερινό κινηματογράφο Σινέ Μύλος “Μπαρμπής Βοζαλής”, στο Μύλο του Παππά.

Η δημιουργία του Σορεντίνο ξεχωρίζει γιατί συνδυάζει την αισθητική αρτιότητα με τον ουσιαστικό προβληματισμό, προσκαλώντας τον θεατή σε ένα ταξίδι αυτογνωσίας και αναστοχασμού.

Οι προβολές πραγματοποιούνται από την Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων, σε συνεργασία με την Κινηματογραφική Λέσχη Λάρισας.

Λίγα λόγια για την ταινία

Σε έξι μήνες ο Μαριάνο ντε Σάντις θα ολοκληρώσει τη θητεία του ως πρόεδρος της ιταλικής δημοκρατίας. Νωρίτερα, όμως, θα πρέπει να αποφασίσει αν θα υπογράψει το νομοσχέδιο υπέρ της ευθανασίας και δυο αιτήσεις χάριτος σε καταδικασμένους δολοφόνους.

Σκηνοθεσία: Πάολο Σορεντίνο

Πρωταγωνιστούν:Τόνι Σερβίλο, Άννα Φερζέτι, Μάσιμο Βεντουριέλο

Τιμή εισιτηρίου: 4 ευρώ

Η ταινία είναι κατάλληλη για άνω των 12 ετών