Θεοδωρίδου και Κουβαράς στη σκηνή του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας

Το Φεστιβάλ Μουσικότροπο συνεχίζεται στο Δημοτικό Ωδείο Λάρισας με δύο σημαντικές συναυλίες.

Το Σάββατο 21 Μαρτίου 2026, στις 20:30, η διεθνώς αναγνωρισμένη σοπράνο Σόνια Θεοδωρίδου μαζί με το Plaza Ensemble παρουσιάζουν τη συναυλία «Από τα tangos στα fados», μια μουσική διαδρομή από το παθιασμένο αργεντίνικο tango έως το λυρικό πορτογαλικό fado.

Το Σάββατο 28 Μαρτίου 2026, στις 20:30, ο Γιώργος Κουβαράς παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Νέο Κύμα: η εποχή των ποιητών και των μεγάλων δημιουργών», ένα αφιέρωμα σε μία από τις πιο δημιουργικές περιόδους του ελληνικού τραγουδιού, με τη συμμετοχή των Μιχάλη Βιολάρη, Πολυξένης Καράκογλου και Αντριάνας Κόλλια, της Παιδικής Χορωδίας του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας και ορχήστρας υπό τη διεύθυνση του Νίκου Κατσίκη.

Εισιτήρια για τη συναυλία της 21ης Μαρτίου προπωλούνται στη https://www.more.com/gr-el/tickets/music/sonia-theodoridou-plaza-ensemble/ και στα καταστήματα Public, Κούμα 6, Λάρισα.

Εισιτήρια για τη συναυλία της 28ης Μαρτίου προπωλούνται στο Δημοτικό Ωδείο Λάρισας, καθημερινά 10:00–13:00 και Σάββατο 11:00–14:00.