Θεσμός για τη Λάρισα η 7η Εαρινή Συνάντηση Χορωδιών από την «Ευεστώ»

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η 7η Εαρινή Συνάντηση Χορωδιών Λάρισας με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Τώρα που είναι Άνοιξη και τα λουλούδια ανθίζουν» το βράδυ του περασμένου Σάββατου 23 Μαΐου 2026.

Η εκδήλωση, που αποτελεί πλέον θεσμό στα πολιτιστικά δρώμενα της πόλης, πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συναυλιών του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας με την διοργάνωση της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας του Δήμου Λαρισαίων, του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας και της Χορωδίας «Η Ευεστώ» υπό την αιγίδα του Δήμου Λαρισαίων.

Στην ξεχωριστή αυτή γιορτή της χορωδιακής μουσικής, με την καλλιτεχνική διεύθυνση και επιμέλεια του μαέστρου Κωνσταντίνου Μάτη, συμμετείχαν: η Μικτή Χορωδία Μορφωτικού Ομίλου Σερβίων «Τα Κάστρα» υπό τη διεύθυνση της κ. Σοφίας Ρούσσα, η Απολλώνιος Δημοτική Χορωδία Νέας Ιωνίας Βόλου υπό τη διεύθυνση του κ. Λευτέρη Στράκα, η Χορωδία «Ελίμεια» Κοζάνης υπό τη διεύθυνση της κ. Κλεοπάτρας Τζιουρά και η Μικτή Χορωδία «Η Ευεστώ» Λάρισας υπό τη διεύθυνση του κ. Κωνσταντίνου Μάτη με τη συνοδεία στο πιάνο της κ. Έφης Φαρμάκη.

Όλα τα χορωδιακά σύνολα παρουσίασαν ένα ευχάριστο και απαιτητικό πρόγραμμα με γνωστές συνθέσεις Ελλήνων και ξένων δημιουργών σε τετράφωνη πολυφωνική επεξεργασία, αποσπώντας επευφημίες και χειροκροτήματα από το πολυπληθές φιλόμουσο κοινό που κατέκλυσε στην κυριολεξία την αίθουσα. Την εκδήλωση παρουσίασε η ιστορικός τέχνης κ. Νικολέτα Τζανή.

Η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής πολιτικής κ. Ευριδίκη Γούλα στο σύντομο χαιρετισμό της, κηρύσσοντας έναρξη της χορωδιακής συνάντησης, ευχαρίστησε όλες τις συμμετέχουσες χορωδίες για την παρουσία τους.

Τόνισε την ευεργετική επίδραση της μουσικής και εξήρε τον μακροχρόνιο και προσηλωμένο ζήλο των χορωδών και του μαέστρου στη δια βίου μάθηση μέσω της χορωδιακής τέχνης. Μετέφερε επίσης τους χαιρετισμούς και την αμέριστη στήριξη του Δημάρχου Λαρισαίων κ. Αθανασίου Μαμάκου και της δημοτικής αρχής στις δράσεις της «Ευεστώ», η οποία αποτελεί πλέον σημαντικό πολιτιστικό παράγοντα της πόλης και την εκπροσωπεί επάξια τόσο εντός, όσο και εκτός των συνόρων της πατρίδας. Κατά την απονομή των αναμνηστικών δώρων εξήγγειλε επίσης την 8η εαρινή χορωδιακή συνάντηση το Μάϊο του 2027με τη συμμετοχή περισσότερων ακόμη χορωδιακών συνόλων.

Την εκδήλωση τίμησαν επίσης με την παρουσία τους ο αντιπεριφερειάρχης Παιδείας, Ισότητας και Πολιτισμού κ. Βασίλης Σίμος,η αντιδήμαρχος Κοινωνικής πολιτικής κ. Ευριδίκη Γούλα, ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού Ελασσόνας κ. Αστέριος Δημουλάς, ο επικεφαλής της μειζ. αντιπολίτευσης Δήμου Λαρισαίων κ. Δημήτρης Δεληγιάννης, οι δημ. σύμβουλοι κ. Άννυ Ψάρρα, κ. Ρίτα Απρίλη, , ο διευθυντής Κοινωνικής Πολιτικής κ. Θεόδωρος Κυρόπουλος, η προϊσταμένη τμήματος ΚΑΠΗ Δήμου Λαρισαίων κ. Δήμητρα Κωστοπούλου, εκπρόσωποι πολιτιστικών και καλλιτεχνικών φορέων της περιοχής κ.α.