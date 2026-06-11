«Θεσσαλικό 50 plus» στο Θέατρο «Κώστας Τσιάνος»

Με αφορμή τον εορτασμό των 50 χρόνων λειτουργίας του Θεσσαλικού Θεάτρου, το Θεατρικό Εργαστήρι ενηλίκων με υπεύθυνη την Ειρήνη Ζγούρη οργανώνει τις ετήσιες παρουσιάσεις του με θέμα «Θεσσαλικό 50 plus», στις 11 και 12 Ιουνίου, στις 20:30, στο Θέατρο Κώστας Τσιάνος.

Η φετινή χρονιά έχει ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς το Θεσσαλικό Θέατρο συμπληρώνει μισό αιώνα καλλιτεχνικής δημιουργίας, πολιτιστικής εξωστρέφειας και ουσιαστικής συμβολής στην ενίσχυση της πολιτιστικής αποκέντρωσης, με σταθερό σημείο αναφοράς τόσο την τοπική κοινωνία όσο και το ευρύτερο πανελλήνιο θεατρικό τοπίο.

Στο πλαίσιο αυτής της επετειακής χρονιάς, το ένα από τα δύο τμήματα ενηλίκων του Θεατρικού Εργαστηρίου αφιερώθηκε στη μελέτη του νεοελληνικού ρεπερτορίου και της διαδρομής του μέσα από την ιστορία του Θεσσαλικού Θεάτρου. Μέσα από την επιλογή χαρακτηριστικών σκηνών σημαντικών Ελλήνων δραματουργών, συντέθηκε μια σπονδυλωτή θεατρική αφήγηση που επιχειρεί να αναδείξει τη θεατρική μνήμη, τη συνέχεια και τη διαρκή εξέλιξη του νεοελληνικού έργου στους κόλπους του Θεσσαλικού Θεάτρου.

Κάθε χρονιά για το Θεατρικό Εργαστήρι είναι μοναδική, καθώς αποτυπώνει τη συλλογική προσπάθεια, τη δημιουργικότητα και την αγάπη των συμμετεχόντων για το θέατρο· η φετινή, ωστόσο, αποτελεί μια ξεχωριστή στιγμή αναστοχασμού πάνω στη διαδρομή και τη σημασία των εργαστηρίων, επαναφέροντας στο προσκήνιο τις θεμελιώδης αρχές της θεατρικής παιδείας και της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης.

Υπεύθυνη τμήματος: Ζγούρη Ειρήνη

Συμμετέχουν: Βασδαβάνου Βερα, Γάτσιος Δημήτρης, Γκούβερη Αφροδίτη, Ευθυμιάδου Αγγελικη, Ζιώγα Μιρέλια, Θεοδοσίου Δέσποινα, Θεοδώρου Ελισσάβετ, Κανδήλα Μαρία, Καρυαμπά Ήλια, Κατσίμπουρα Φιλομένη, Κιούση Κάτια, Λάλου Μαρία, Λάμπρου Κώστας, Μάνδαλου Αθανασία, Μπαλάνος Ηρακλής, Νερολιάτσιος Κωνσταντίνος, Παπαβασιλείου Όλγα, Παπαδημητρίου Ειρήνη –Χρυσοβαλάντου, Πούρικα Άννα-Ευαγγελία, Σίσκου Θωμαή, Τσιαπλή Άννα, Φασούλα Ξανθή Μαρία.

Πέμπτη 11 Ιουνίου και Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 20:30

Στο Θέατρο «Κώστας Τσιάνος»

Είσοδος ελεύθερη

Τηλ. Κρατήσεων: 6942814055 (τηλ., sms, viber) από τις 14:00 έως τις 20:00.