Ιταλικές ταινίες ταξιδεύουν στις Νύχτες Κινηματογράφου στον κήπο του Διαχρονικού Μουσείου Λάρισας

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας σε συνεργασία με το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών και τον Σύλλογο Φίλων Διαχρονικού Μουσείου Λάρισας διοργανώνουν βραδιές αφιερωμένες στον ιταλικό κινηματογράφο στον κήπο του Διαχρονικού Μουσείου Λάρισας. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου θα προβληθεί η ταινία:

«Οι εκπαιδευτές» (“Gli Addestratori” κωμωδία, Ιταλία, 2024, 90΄) του Andrea Jublin, με τους: Pasquale Petrolo, Geppi Cucciari, Giuseppe Scoditti, Francesca Agostini, Massimo De Lorenzo.

Υπόθεση : Ο Πασκουάλε, ένας άτυχος και αδέξιος εκπαιδευτής σκύλων, χάνει σε ένα στοίχημα από την πρώην σύζυγό του και αναγκάζεται να της παραχωρήσει την επιμέλεια του αγαπημένου του σκύλου. Για να μπορέσει να πάρει πίσω τον σκύλο του, πρέπει να αποδείξει ότι είναι οικονομικά ανεξάρτητος και ικανός να φροντίσει τόσο τον εαυτό του όσο και το ζώο. Προκειμένου να βγάλει χρήματα, αποφασίζει να ανοίξει ένα δικό του κέντρο εκπαίδευσης σκύλων. Ωστόσο, εξαιτίας κάποιας παρανόησης στη διαφημιστική αφίσα, καταλήγει να προσέχει μια ομάδα από ζωηρά και παραμελημένα παιδιά. Ο Πασκουάλε θα χρησιμοποιήσει τις μεθόδους ενός εκπαιδευτή, για να μετατρέψει την παρεξήγηση σε ένα διασκεδαστικό και συναρπαστικό ταξίδι, όπου μέσα από το γέλιο και τις προκλήσεις τόσο ο ίδιος όσο και τα παιδιά θα ανακαλύψουν την πραγματική αξία της φιλίας και του σεβασμού.

Πληροφορίες στο τηλ. 2413508242, καθημερινά 08.00-20.00.

Ώρα έναρξης προβολής: 21.30.

Είσοδος ελεύθερη.