Κάλεσμα για συμμετοχή στο 11o Φεστιβάλ Open Nights

Ανοιχτό κάλεσμα σε επαγγελματίες καλλιτέχνες (εικαστικούς, ερμηνευτές, συγγραφείς κτλ), απευθύνει η ομάδα χορού Off Art-Σκηνικές Παρουσίες και η Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων, για τη συμμετοχή τους στο φεστιβάλ Open Nights, που διοργανώνεται για 11η συνεχόμενη χρονιά, εξερευνώντας το θέμα ΦΩΤΙΑ (ΠΥΡ).

Η φωτιά δεν συνιστά απλώς ένα χημικό φαινόμενο. Αποτελεί μια «διαδικασία» με βιοχημικές, οικολογικές, μυθολογικές και πολιτισμικές διαστάσεις. Αναδύεται από τη ζωή και επιστρέφει σε αυτήν, αποδομώντας όσα συνθέτει η φωτοσύνθεση. Υπήρξε καθοριστικό μέσο επιβίωσης που διαμόρφωσε την ανθρώπινη εξέλιξη, σύμβολο ζωής και θανάτου, κάθαρσης, γονιμότητας και τιμωρίας· δύναμη αφανισμού αλλά και ανανέωσης των οικοσυστημάτων. Ανάμεσα σε όλα τα φαινόμενα, είναι το μοναδικό στο οποίο συνυπάρχουν οι αντίθετες έννοιες του καλού και του κακού. Φωτίζει τον Παράδεισο. Φλέγει την Κόλαση. Είναι πραότητα και οδύνη. Είναι τροφή και αποκάλυψη.

Στην 11η διοργάνωση, μας απασχολεί η φυσική, πνευματική και συμβολική διάσταση της φωτιάς, καθώς και η σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία που διερευνά τη ρευστή και μεταβαλλόμενη μορφή της.

Ενδιαφερόμαστε για: Εικαστικές τέχνες (ζωγραφική, γλυπτική, εγκατάσταση, μικτή τεχνική), παραστάσεις (θέατρο, χορός, μουσική, διεπιστημονικές), ψηφιακή τέχνη και νέα μέσα, έργα κινηματογράφου και βίντεο, λογοτεχνικές συμμετοχές (ποίηση, πεζογραφία, spoken word), διαλέξεις, εργαστήρια και συμμετοχικά έργα.

Ας ενωθούμε για να επαναπροσδιορίσουμε τα όρια της τέχνης, της σκέψης και της ανθρώπινης σύνδεσης.

Οι δράσεις του φεστιβάλ θα ξεκινήσουν στο τέλος του καλοκαιριού και θα ολοκληρωθούν το Φθινόπωρο του 2026, με κέντρο την Θεσσαλία και την πόλη της Λάρισας.

Οι δημιουργοί, ή ομάδες που ενδιαφέρονται να πάρουν μέρος, παρακαλούνται να στείλουν την πρότασή τους στη διεύθυνση opennightsfestival@gmail.com έως τις 30/3/2026:

· Περιγραφή της πρότασης (έως 500 λέξεις).

· Σχετικό υποστηρικτικό υλικό (εικόνες, βίντεο κ.λπ, ΜΟΝΟ σύνδεσμοι).

· Βιογραφικό σημείωμα και δήλωση του καλλιτέχνη.

· Τεχνικές απαιτήσεις/ απαιτήσεις χώρου.

Πληροφορίες για προηγούμενες διοργανώσεις: https://www.opennightsfestival.com/ http://offart.gr & https://www.facebook.com/OpenNights-offArt https://www.instagram.com/opennightsfestival/