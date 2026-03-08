Κυκλοφορεί το βιβλίο του Λαρισαίου δημοσιογράφου Ηλία Σκυλλάκου

Κυκλοφορεί από τη Δευτέρα 9 Μαρτίου το βιβλίο του Λαρισαίου δημοσιογράφου Ηλία Σκυλλάκου με τίτλο «Η σκιά του Πενταγώνου στη Λατινική Αμερική – Από τον Ψυχρό Πόλεμο στον Τραμπ», από τις εκδόσεις Τόπος.

Η Λατινική Αμερική υπήρξε διαχρονικά για τις Ηνωμένες Πολιτείες ένα πεδίο επιβολής και λεηλασίας, ένας χώρος όπου δοκιμάστηκαν και τελειοποιήθηκαν οι μηχανισμοί της αμερικανικής ιμπεριαλιστικής ισχύος. Γι’ αυτό και από το κατεστημένο της Ουάσινγκτον παρουσιάζεται διαχρονικά ως «πίσω αυλή», δηλαδή ως ζώνη ελέγχου και καταλήστευσης.

Το βιβλίο επιχειρεί να αναδείξει την οργανική φύση της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής στην ήπειρο, από τον Ψυχρό Πόλεμο έως τις σύγχρονες μορφές υβριδικού, οικονομικού και στρατιωτικού πολέμου.

Στο επίκεντρό του βρίσκονται ορισμένα διαχρονικά ιστορικά παραδείγματα επεμβάσεων (μυστικών και φανερών), ενώ ολοκληρώνεται με τη στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και την απαγωγή του προέδρου Νικολάς Μαδούρο, στις 3 Ιανουαρίου του 2026.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται, μεταξύ άλλων, και στη νέα φάση της αμερικανικής επιθετικότητας, όπου ο Τραμπ απογυμνώνει τον ιμπεριαλισμό από τα προσχήματα του «εκδημοκρατισμού» και του «ανθρωπισμού».

Οι πολιτικές ανακατατάξεις, η κοινωνική αντίσταση και η ενίσχυση νέων διεθνών οικονομικών και γεωπολιτικών δεσμών αναδεικνύουν τα όρια της αμερικανικής κυριαρχίας στη Λατινική Αμερική. Μια σειρά από χώρες αμφισβητούν την Ουάσινγκτον και αναζητούν δρόμους μεγαλύτερης πολιτικής και οικονομικής ανεξαρτησίας.

Μέσα σε αυτές τις ρωγμές ανοίγει ένα πραγματικό «παράθυρο ευκαιρίας» για τους λαούς της Λατινικής Αμερικής ώστε να σπάσουν τον ιστορικό κύκλο της εξάρτησης, να διεκδικήσουν τον πλούτο τους και να χαράξουν μια πορεία αξιοπρέπειας. Όμως, αυτός ο δρόμος δεν θα είναι ούτε εύκολος ούτε γραμμικός.

Επίμετρο: Κώστας Ήσυχος

Ο Ηλίας Σκυλλάκος γεννήθηκε στη Λάρισα. Είναι δημοσιογράφος και εργάζεται στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ).

Η ανεξάρτητη αρθρογραφική του δραστηριότητα και οι μελέτες του σε διάφορα ΜΜΕ εστιάζουν στη Λατινική Αμερική, τη Μέση Ανατολή, την Ανατολική Ευρώπη, την Αφρική και στον ρόλο των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ στις σύγχρονες διεθνείς συγκρούσεις, με έμφαση στις ιμπεριαλιστικές παρεμβάσεις της Δύσης, τις μορφές εξάρτησης, αλλά και στις πλευρές αμφισβήτησης του ιμπεριαλισμού που διαμορφώνονται στον Παγκόσμιο Νότο.

Συμμετέχει σε πρωτοβουλίες που αφορούν την ελευθερία του Τύπου, την τεκμηρίωση παραβιάσεων του Διεθνούς Δικαίου, την υπεράσπιση των δημοσιογράφων σε εμπόλεμες ζώνες και τη στοχοποίηση των εργαζομένων στα μέσα ενημέρωσης σε συνθήκες πολέμου.