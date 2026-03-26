Μία μοναδική συναυλία με τον Λουδοβίκο των Ανωγείων στο Δ.Ω.Λ.

Μία ξεχωριστή συναυλία με τον Λουδοβίκο των Ανωγείων που φέρει τον τίτλο «Το τραγούδι του θρήνου η γιορτή του πένθους», θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 31 Μαρτίου2026, στις 20:30, στην αίθουσα συναυλιών του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας από την Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων, με ελεύθερη είσοδο.

Μία συγκλονιστική συναυλία, όπου η μάνα θρηνεί για την οριστική απώλεια του λατρεμένου της υιού. Μια παράσταση λατρείας με τραγούδια της απώλειας, με μοιρολόγια από την ορεινή Κρήτη, «ερωτικές ελεγείες» όπως τα ονόμασε ο Μάνος Χατζιδάκις.

Τα βαθιά τραγούδια αγάπης ερμηνεύει η Μαρίνα Δακανάλη με τη συνοδεία τετραμελής ορχήστρας, ενώ παράλληλα αναπτύσσεται ένας θεατρικός μονόλογος γύρω από τον οποίο στήνεται όλη η παράσταση. Το μουσικοθεατρικό έργο αφορά το ναυάγιο του οχηματαγωγού «Ηράκλειον» στη Φαλκονέρα. Ένας νεαρός ναύτης ο Λάκης Καραμπίνης 19 ετών χάνει τη ζωή του και η μητέρα του αφηγείται σπαρακτικά την ιστορία του χαμού του.

Μερικά λόγια για τον Λουδοβίκο των Ανωγείων

Ο Λουδοβίκος των Ανωγείων εμφανίζεται το 1985 με το άλμπουμ «Μοιρολόγια». Τραγούδια λύπης, λόγια γυναικών για το θάνατο αγαπημένων προσώπων από το ορεινό χωριό του, τ’ Ανώγεια της Κρήτης.

Ο Μάνος Χατζιδάκις στο πρόσωπο του Λουδοβίκου ανακάλυψε αυτό το ιδιόμορφο είδος τραγουδιού που σε λυτρώνει με το να σε λυπεί. Για πρώτη φορά στην ιστορία της Κρήτης ο Λουδοβίκος μ’ ένα μαντολίνο μελοποίησε και τραγούδησε μοναδικά τα μοιρολόγια. Όπου εμφανίζεται ο κόσμος κλαίει. Αυτή του η ικανότητα να συγκινεί, συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Με τα 13 άλμπουμ που έχει γράψει μέχρι τώρα, πάντα στο μοναχικό του δρόμο, γράφει και τραγουδεί τον έρωτα, εκείνον που δε φαίνεται. Λέει: «για την αγάπη ανάβουμε δύο κεριά, ένα στην ανάμνηση κι ένα στην προσδοκία».

Ο Μάνος Χατζιδάκις έλεγε ότι «ο Λουδοβίκος είναι μία μουσικοποιητική παρουσία. Ο ήχος του έρχεται από το άρωμα του κρητικού βουνού και δεν κολακεύει εύκολα αισθήματα. Η μουσική του είναι λαϊκή, βγαλμένη από ακριβό φίλτρο».

Την μουσικό θεατρική παράσταση πλαισιώνουν οι : Λουδοβίκος μαντολίνο, φωνή Μαρίνα Δακανάλη, φωνή, Καραμούζας Δημήτρης, κιθάρα, Σοφία Μαυρογενίδου, φλάουτο, Δημήτρης Οικονομάκης, μπάσο.