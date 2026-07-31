Με την κωμωδία “Ο Τελευταίος Βίκινγκ” συνεχίζονται οι προβολές στον Θερινό Κινηματογράφο

Με μία ξεκαρδιστική, αλλά ταυτόχρονα και τρυφερή κωμωδία που παντρεύει το πηγαίο χιούμορ με τη βαθιά μελαγχολία., συνεχίζονται οι προβολές στον θερινό κινηματογράφο Σινέ Μύλος «Μπαρμπής Βοζαλής», στον Μύλο του Παππά.

Από τη Δευτέρα 3 έως και το Σάββατο 8 Αυγούστου, στις 22:00, θα προβάλλεται η ταινία “Ο Τελευταίος Βίκινγκ”, με την απολαυστική ερμηνεία του Μαντς Μίκελσεν.

Οι προβολές πραγματοποιούνται από την Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων, σε συνεργασία με την Κινηματογραφική Λέσχη Λάρισας.

Λίγα λόγια για την ταινία

Αφού εκτίσει δεκατέσσερα χρόνια φυλάκισης για ληστεία, ο Άνκερ αποφυλακίζεται και ξανασμίγει με τον ψυχικά άρρωστο αδελφό του Μάνφρεντ, ο οποίος είναι ο μόνος που ξέρει πού είναι κρυμμένα τα κλεμμένα χρήματα, αλλά έχει ξεχάσει την τοποθεσία τους, στέλνοντάς τους σε ένα ταξίδι για να ανακτήσουν τα λάφυρα και να αντιμετωπίσουν ποιοι είναι.

Σκηνοθεσία: Άντερς Τόμας Γένσεν

Πρωταγωνιστούν: Μαντς Μίκελσεν, Νικολάι Λι Κας, Σοφί Γκράμπολ

Τιμή εισιτηρίου: 4 ευρώ

Η ταινία είναι κατάλληλη για άνω των 18 ετών