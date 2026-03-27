Με την ταινία “Ρισελιέ” συνεχίζονται οι προβολές στον χειμερινό κινηματογράφο

Μία ανθρώπινη και με αρκετά και βαθιά ηθικά διλήμματα ταινία με τον τίτλο “Ρισελιέ” θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν οι φίλοι του κινηματογράφου τη Δευτέρα 30 Μαρτίου και την Τρίτη 31 Μαρτίου και ώρες 19:00 & 21:30, στο Χατζηγιάννειο Πνευματικό Kέντρο Λάρισας.

Οι προβολές πραγματοποιούνται από την Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων και την Κινηματογραφική Λέσχη Λάρισας.

Λίγα λόγια την ταινία:

Η Αριάν είναι μια ισπανόφωνη διερμηνέας για τους εποχικούς εργάτες από τη Λατινική Αμερική σε ένα εργοστάσιο επεξεργασίας σιτηρών στον Καναδά. Με χρέη που δυσκολεύεται να πληρώσει, προσπαθεί να κάνει σωστά τη δουλειά της για να μην απολυθεί, αλλά οι απάνθρωπες συνθήκες εργασίας δεν αφήνουν ήσυχη τη συνείδησή της.

Σκηνοθεσία: Πιέρ-Φιλίπ Σεβινί

Πρωταγωνιστούν: Αριάν Καστελάνος, Μαρκ-Αντρέ Γκροντέν, Νέλσον Κορονάδο

Τιμή εισιτηρίου: 4 ευρώ.