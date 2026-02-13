Με τη δραματική ταινία “Κορσές” συνεχίζονται οι προβολές στο Χατζηγιάννειο

Με τη δραματική, φεμινιστική ταινία, για τη γυναίκα πίσω από τον μύθο της πριγκίπισσας ΣΙσσυ, με τον τίτλο”Κορσές”, συνεχίζονται οι προβολές της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων και της Κινηματογραφικής Λέσχης Λάρισας στο Χατζηγιάννειο Πνευματικό Kέντρο.

Οι προβολές θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου και την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου και ώρες 19:00 & 21:30.

Λίγα λόγια για την ταινία

Τα Χριστούγεννα του 1877, η Σίσσυ γιορτάζει τα 40α γενέθλιά της. Ως Πρώτη Κυρία της Αυστρίας και σύζυγος του αυτοκράτορα, δεν της επιτρέπεται να εκφράζεται και πρέπει να παραμείνει για πάντα η όμορφη νεαρή αυτοκράτειρα. Για να ανταποκριθεί σε αυτές τις προσδοκίες, ακολουθεί ένα αυστηρό καθεστώς νηστείας, άσκησης, χτενίσματος και καθημερινής μέτρησης της μέσης. Πνιγμένη από αυτές τις συμβάσεις, πεινασμένη για γνώση και ζωή, η Σίσσυ επαναστατεί όλο και περισσότερο ενάντια σε αυτή την εικόνα.

Σκηνοθεσία: Μαρί Κρόιτσερ

με τους: Βίκι Κριπς, Κόλιν Μόργκαν, Φίνεγκαν Όλντφιλντ, Φλόριαν Ταϊχτμάιστερ, Καταρίνα Λόρεντς

Τιμή εισιτηρίου: 4 ευρώ