Μουσική και χορός στολίζουν τον θεσμό “Ιπποκράτης – Ζώντας την Κληρονομιά”

Μουσική και χορός συναντώνται το Σάββατο 9 Μαΐου στις 19:30 στο Δημοτικό Ωδείο Λάρισας, στο πλαίσιο της διοργάνωσης “Ιπποκράτης – Ζώντας την Κληρονομιά”, με συναυλία για σύνολο φλάουτων, φαγκότου και πιάνου, αλλά και τη συμμετοχή τμήματος φυτωρίου της Δημοτικής Σχολής Μπαλέτου.

Το σύνολο θα παρουσιάσει έργα των P. Mascagni, G. Fauré, F. Doppler, I. Clark και M. Berthomieu, με τη συμμετοχή των καθηγητών Γιώργου Τσιαρδάκα (φλάουτο), Εύης Αποστολίδου (φαγκότο) και Ιωάννας Σιοπούδη (πιάνο), καθώς και των σπουδαστών φλάουτου Σπυριδούλας Κοντοβάγιου, Χρίστου Μακρή και Ορέστη Κατσιμαγκλή.

Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς υπόσχεται να αποτελέσει η συμμετοχή των μικρών χορευτριών του τμήματος φυτωρίου της Δημοτικής Σχολής Μπαλέτου, Ελευθερίας Ανδρέου, Χριστίνας Καμπίσιου και Μαρίας Σίμου, που υπό την καθοδήγηση της Κατερίνας Μπούτου θα παρουσιάσουν χορογραφίες από τα μπαλέτα “Ωραία Κοιμωμένη” και “Καρυοθραύστης”.

O “Ιπποκράτης – Ζώντας την Κληρονομιά” είναι μια σύμπραξη του Δήμου Λαρισαίων – Αντιδημαρχία Πολιτισμού, της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, της Περιφέρεια Θεσσαλίας, του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας “Ο Ιπποκράτης”, της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας, της Διεύθυνσης

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, του Συλλόγου “Ο Ιπποκράτης στη Λάρισα”, του Φαρμακευτικού Συλλόγου Λάρισας και του Σωματείου Εικαστικών 8.