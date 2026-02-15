Μουσικότροπο 10 Χρόνια – Η πόλη ακούει αλλιώς

Το Μουσικότροπο συμπληρώνει φέτος δέκα χρόνια συνεχούς παρουσίας και επιστρέφει πιο δυναμικό από ποτέ. Μια ολόκληρη δεκαετία όπου η μουσική έγινε ζωντανή συνάντηση ανθρώπων, ιδεών και ήχων. Δέκα χρόνια που άφησαν ουσιαστικό αποτύπωμα και διαμόρφωσαν μια σταθερή πολιτιστική αναφορά για την πόλη.

Σε αυτή τη διαδρομή, το φεστιβάλ καλλιέργησε έναν χώρο δημιουργίας με τόλμη και συνέπεια. Ένωσε διαφορετικές αισθητικές, άνοιξε γόνιμους διαλόγους, έφερε κοντά το κοινό με καλλιτέχνες και σκέψεις που μετακινούν. Το Μουσικότροπο δεν επιδιώκει τις επιφανειακές εντυπώσεις, αλλά τη συγκίνηση, τη συμμετοχή και την εμπειρία που αφήνει πραγματικό αποτύπωμα.

Η επετειακή διοργάνωση ετοιμάζεται να ανοίξει έναν νέο κύκλο μουσικών στιγμών με ένταση, φαντασία και βάθος. Έναν κύκλο που θα φωτίσει ξανά τη σκηνή της πόλης και θα αναδείξει τη δύναμη της μουσικής να μας ενώνει, να μας ταξιδεύει και να μας εμπνέει. Παράλληλα, θα αναπτυχθεί σε ένα ευρύτερο πλαίσιο δράσεων, με σεμινάρια και εργαστήρια, ειδικά προγράμματα για παιδιά και συνεργασίες με σημαντικούς πολιτιστικούς φορείς, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο το κύρος και την ακτινοβολία της διοργάνωσης.

Μείνετε συντονισμένοι για την ανακοίνωση του πλήρους προγράμματος και προετοιμαστείτε να ταξιδέψετε στον μοναδικό κόσμο του Μουσικότροπου. Ο Μάρτιος πλησιάζει και μαζί του έρχεται μια γιορτή της μουσικής που δεν πρέπει να χάσετε.

Εμπνευστής και ιδρυτής του φεστιβάλ είναι ο διευθυντής του Δημοτικού Ωδείου, Χρήστος Λενούτσος.

Ο Χρήστος Λενούτσος είναι πιανίστας και παιδαγωγός με ενεργή καλλιτεχνική παρουσία, που κινείται σταθερά ανάμεσα στην ερμηνεία, τη διδασκαλία και τη θεσμική ευθύνη. Εστιάζει στη μουσική ως ζωντανή πράξη και εργάζεται συστηματικά για τη σύνδεση της καλλιτεχνικής ποιότητας με την εκπαίδευση και τη δημόσια πολιτιστική ζωή. Το έργο του χαρακτηρίζεται από συνέπεια, καθαρότητα λόγου και αποφυγή εύκολου εντυπωσιασμού.