“Οδός Μάλαγα” στον Θερινό Κινηματογράφο Σινέ Μύλος “Μπαρμπής Βοζαλής”

Μια γλυκιά και τρυφερή ιστορία με τον τίτλο “Οδός Μάλαγα” και με πρωταγωνίστρια την εμβληματική μούσα του Πέδρο Αλμοδόβαρ, Κάρμεν Μάουρα, έρχεται στον θερινό κινηματογράφο Σινέ Μύλος “Μπαρμπής Βοζαλής”, στο Μύλο του Παππά από τη Δευτέρα 22 έως το Σάββατο 27 Ιουνίου, στις 22:00

Οι προβολές πραγματοποιούνται από την Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων, σε συνεργασία με την Κινηματογραφική Λέσχη Λάρισας.

Λίγα λόγια για την ταινία

Η Μαρία Άνχελες, μια 79χρονη Ισπανίδα που ζει ευτυχισμένη στην Ταγγέρη, βλέπει τη ζωή της να απειλείται όταν η κόρη της έρχεται από τη Μαδρίτη για να πουλήσει το πολυαγαπημένο της σπίτι. Αρνούμενη να ξεριζωθεί, ξεκινά έναν αγώνα για να κρατήσει τη ζωή, τις αναμνήσεις και την αξιοπρέπειά της, ανακαλύπτοντας απροσδόκητα ξανά τον έρωτα και την επιθυμία.

Σκηνοθεσία: Μαριάμ Τουζανί

Πρωταγωνιστούν:Κάρμεν Μάουρα, Μάρτα Ετούρα, Αχμέντ Μπουλάν

Τιμή εισιτηρίου: 4 ευρώ

Η ταινία είναι κατάλληλη για άνω των 12 ετών