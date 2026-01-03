Οι βιβλιοπροτάσεις του Σαββατοκύριακου

Λιονταρίσιες Καρδιές – Αναστασία Νεραϊδόνη

Το «Λιονταρίσιες Καρδιές» της Αναστασίας Νεραϊδόνη είναι μια παιδική περιπέτεια που συνδυάζει τη μαγεία της ελληνικής μυθολογίας με τη ζωντάνια του σήμερα.

Γράφει η Δημοσιογράφος Νεκταρία Βαρσαμή-Πουλτσίδη

Μέσα στον Πειραιά, κάτω από τις σπηλιές και τις στοές του λιμανιού, πέντε παιδιά ανακαλύπτουν πως διαθέτουν αρχαίες δυνάμεις και μπλέκονται σε μια συναρπαστική αποστολή γεμάτη μυθικά πλάσματα και ανατροπές.

Η συγγραφέας καταφέρνει να παντρέψει το φανταστικό με το ρεαλιστικό, δημιουργώντας έναν κόσμο όπου τα παιδιά μαθαίνουν τι σημαίνει φιλία, αποδοχή και συνεργασία. Με λόγο απλό αλλά γεμάτο φως, δείχνει πως το θάρρος δεν είναι απουσία φόβου, αλλά η επιλογή να προχωράς παρά τον φόβο σου. Κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Πηγή, με αφήγηση που ρέει σαν παιδικό όνειρο.

Η πλοκή κυλά γρήγορα, γεμάτη χιούμορ, ένταση και εικόνες που αναβιώνουν τη μαγεία της ελληνικής παράδοσης. Η κυρία Νεραϊδόνη δημιουργεί ήρωες αληθινούς, με συναισθήματα και ανασφάλειες, που μαθαίνουν να εμπιστεύονται ο ένας τον άλλο και να βρίσκουν τη δύναμη μέσα τους.

Πρόκειται για ένα βιβλίο που θυμίζει πως οι πιο δυνατές καρδιές δεν χτυπούν από φόβο, αλλά από αγάπη. Γιατί όλοι, μικροί και μεγάλοι, κρύβουμε μέσα μας μια λιονταρίσια καρδιά.