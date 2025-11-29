Οι βιβλιοπροτάσεις του Σαββατοκύριακου

Όσα δεν έπρεπε να πω -Ann Liang

Μετάφραση: Βιβιάννα Κοτσιλίνη – Εκδόσεις: Anubis

Το «Όσα δεν έπρεπε να πω» της Ann Liang είναι ένα από εκείνα τα βιβλία που δεν χρειάζονται χρόνο για να σε κερδίσουν. Από τις πρώτες σελίδες, σε βάζει στον κόσμο της Σέιντι Γουέν, ενός κοριτσιού που προσπαθεί απελπισμένα να είναι τέλεια για τους άλλους, για τον εαυτό της, για τον κόσμο που την κοιτάζει.

Γράφει η Δημοσιογράφος Νεκταρία Βαρσαμή-Πουλτσίδη

Η πίεση να μην απογοητεύσει κανέναν, ειδικά μετά την αποχώρηση του πατέρα της, την έχει μάθει να μετρά την αξία της μέσα από τα χαμόγελα των άλλων και να κρύβει τις ρωγμές της πίσω από ένα «είμαι καλά».

Η Liang δεν χαρίζεται. Αποτυπώνει με ειλικρίνεια τη φθορά της τελειομανίας και τη δυσκολία του να ζητήσεις βοήθεια όταν όλοι περιμένουν από εσένα να είσαι δυνατός. Όταν η Σέιντι δεν αντέχει άλλο, ξεσπά γράφοντας email γεμάτα θυμό και αλήθειες που δεν προορίζονται να σταλούν ποτέ. Ένα τυχαίο λάθος, όμως, φέρνει τα πάντα στο φως και την αναγκάζει να σταθεί απέναντι στον ίδιο της τον εαυτό, χωρίς καμία άμυνα.

Στο πλευρό της βρίσκεται ο Τζούλιους, ο αιώνιος ανταγωνιστής της, που βλέπει πέρα από την εικόνα της «τέλειας» Σέιντι και αναγνωρίζει την ευάλωτη πλευρά της. Μέσα από τις συγκρούσεις και τις ήρεμες στιγμές τους, η σχέση τους αποκτά βάθος και ρεαλισμό, ξεφεύγοντας από τα συνηθισμένα μοτίβα του εφηβικού ρομαντισμού. Η γραφή της Liang είναι απλή, τρυφερή και άμεση· μοιάζει περισσότερο με εξομολόγηση παρά με αφήγηση και αυτό της δίνει μια αλήθεια που δύσκολα προσπερνάς.

Το βιβλίο εξερευνά την πίεση των προσδοκιών, την ανάγκη αποδοχής και τη δύσκολη διαδρομή προς την αυτογνωσία. Κάθε λάθος της Σέιντι γίνεται ένα βήμα πιο κοντά στην ελευθερία και κάθε αποτυχία μια μικρή νίκη απέναντι στον φόβο. Με ειλικρίνεια και ευαισθησία, η AnnLiang μάς προσφέρει ένα νεανικό μυθιστόρημα που μιλά όχι μόνο στους εφήβους αλλά και σε κάθε ενήλικο που έχει βρεθεί κάποτε αντιμέτωπος με την ανάγκη να αποδεχθεί τον εαυτό του όπως είναι.