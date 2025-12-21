Οι μαθητές της Δημοτικής Μουσικής Σχολής Φαρσάλων παρουσιάζουν τα “Αστέρια των Χριστουγέννων”

Μια ξεχωριστή χριστουγεννιάτικη μουσική βραδιά ετοιμάζει η Δημοτική Μουσική Σχολή Φαρσάλων, προσκαλώντας το κοινό σε μια συναυλία γεμάτη μελωδίες, γιορτινή ατμόσφαιρα και παιδικές φωνές.

Αύριο Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025, στις 19:00, το Πολιτιστικό Κέντρο Φαρσάλων θα πλημμυρίσει από μουσική, στο πλαίσιο της χριστουγεννιάτικης συναυλίας των μαθητών της Σχολής με τίτλο «Τα αστέρια των Χριστουγέννων». Πρόκειται για μια εκδήλωση που αναδεικνύει τη δουλειά, το ταλέντο και τη δημιουργικότητα των νέων μουσικών της επαρχίας, μέσα από ένα πρόγραμμα προσαρμοσμένο στο πνεύμα των ημερών.

Στη συναυλία συμμετέχουν η Παιδική Χορωδία καθώς και η Φιλαρμονική του Δήμου Φαρσάλων, προσφέροντας ένα πλούσιο μουσικό σύνολο που συνδυάζει φωνές και όργανα, σε ένα εορταστικό μουσικό ταξίδι για μικρούς και μεγάλους.

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη, δίνοντας την ευκαιρία σε όλους να παρακολουθήσουν και να στηρίξουν την καλλιτεχνική προσπάθεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών της Δημοτικής Μουσικής Σχολής.

Η συναυλία αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα πολιτιστικά σημεία αναφοράς των φετινών Χριστουγέννων στα Φάρσαλα, μεταφέροντας το μήνυμα της μουσικής, της συνεργασίας και της γιορτινής αισιοδοξίας.