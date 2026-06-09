Οι «99 Αληθινές ιστορίες από τη Λάρισα» στην 25η Έκθεση βιβλίου

Με τον πιο “δροσερό” τρόπο συνεχίζεται η 25η Έκθεση βιβλίου Λάρισας που διεξάγεται στην πλατεία Ταχυδρομείου και την οποία συνδιοργανώνουν βιβλιοπωλεία της πόλης και η Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων.

Την Παρασκευή 12 Ιουνίου ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Λάρισας σε συνεργασία με τις Εκδόσεις «Βιβλιοχαρτοπωλείο Άνεμος» ετοιμάζουν μια μικρή καλοκαιρινή συνάντησηστο σημείο της έκθεσης με επίκεντρο τοβιβλίο «99 Αληθινές ιστορίες από τη Λάρισα» του δημοσιογράφου Κώστα Γκιάστα. Πρόκειται για ένα βιβλίο που αγαπήθηκε από τις πρώτες ημέρες κυκλοφορίας του σε όλο το νομό και ταξίδεψε σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο.

Οι «99 Αληθινές ιστορίες από τη Λάρισα» είναι μια σειρά από αυτοτελή ρεπορτάζ – ιστορίες που έχουν ως επίκεντρο τον άνθρωπο της διπλανής πόρτας, τους μικρούς ήρωες της καθημερινότητας και δημοσιεύτηκαν την τελευταία 20ετία κατά κύριο λόγο στην εφημερίδα «Ελευθερία». Το βιβλίο ήταν αποτέλεσμα συνεργασίας πολλών ανθρώπων για να εκδοθεί.

Πωλείται στην τιμή των 10 ευρώ και τα έσοδα του συγκεντρώνονται για την ενίσχυση του έργου του συλλόγου Καρκινοπαθών Λάρισας.

Λίγο πριν τις 8 το απόγευμα ο συγγραφέας, θα βρίσκεται στο σταντ από το βιβλιοπωλείο «Άνεμος»» για να υπογράφει βιβλία και να συνομιλεί με επισκέπτες – αναγνώστες. Θα υπάρχει μουσική κι ένα ποτήρι δροσερό λεμοντσέλο και λικέρ μαστίχα, από τα «Αποστάγματα Κατσάρος».

Οι φετινές καλοκαιρινές διακοπές θα κυλήσουν όμορφα με … αληθινέςιστορίες από τηΛάρισα.