“Ο Άνθρωπος που Γνώριζε Πολλά” στον χειμερινό κινηματογράφο

Το κατασκοπευτικό θρίλερ του αξεπέραστου μετρ του σασπένς Άλφρεντ Χίτσκοκ “Ο Άνθρωπος που Γνώριζε Πολλά”, έρχεται στο Χατζηγιάννειο Πνευματικό κέντρο Λάρισας, στις προβολές της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων και της Κινηματογραφικής Λέσχης Λάρισας.

Οι προβολές θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 2 και την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου και ώρες 19:00 & 21:30.

Λίγα λόγια για την ταινία

Ένα ζευγάρι Αμερικανών τουριστών στο Μαρόκο μαθαίνει κατά λάθος το μυστικό σχέδιο δολοφονίας ενός πολιτικού. Για να μην αποκαλύψουν την πληροφορία στις αρχές, όμως, οι συνωμότες απάγουν τον μικρό τους γιο.

Σκηνοθεσία: Άλφρεντ Χίτσκοκ

Πρωταγωνιστούν: Τζέιμς Στιούαρτ, Ραλφ Τρούμαν, Ντόρις Ντέι

Τιμή εισιτηρίου: 4 ευρώ