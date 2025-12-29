Ο Δημήτρης Καταλειφός διαβάζει Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη – 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο

Μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στον μεγάλο Έλληνα συγγραφέα, μέσα από τη φωνή και την ερμηνευτική ευαισθησία του Δημήτρη Καταλειφού, στο πλαίσιο του εορτασμού των 50 χρόνων του Θεσσαλικού Θεάτρου την Τρίτη 6 Ιανουαρίου 2026 στις 20:00 στο Θέατρο «Κώστας Τσιάνος»

Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης στρέφει συχνά το έργο του στον κύκλο των μεγάλων εορτών, των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Φώτων, αποτυπώνοντας με μοναδική ευαισθησία το κλίμα και το ήθος των ημερών. Τα περισσότερα από αυτά τα διηγήματα τοποθετούνται στη Σκιάθο, τον τόπο της καταγωγής του, που λειτουργεί όχι απλώς ως σκηνικό αλλά ως ζωντανό σύμπαν.

Από αυτόν τον τόπο, ο Παπαδιαμάντης υφαίνει μια πολυφωνική εικόνα ανθρώπων, τοπίων και εθίμων, σε μια γλώσσα βαθιά προσωπική, όπου η καθαρεύουσα συναντά και αγκαλιάζει τη λαϊκή προφορικότητα.

Το 1896 γράφει το διήγημα «Ο Έρωτας στα Χιόνια», μια τελετουργική ψυχογραφία του Μπάρμπα Γιαννιού, που οδηγεί σταδιακά σε μια σχεδόν λυτρωτική σύγκλιση ανάμεσα στον συγγραφέα, τον ήρωα και τον αναγνώστη. Μαζί με το αιθέριο «Άνθος του Γιαλού» και το εύθυμο «Τα Χριστούγεννα του Τεμπέλη», συγκροτούν τα τρία χριστουγεννιάτικα διηγήματα που θα αναγνώσει ο ηθοποιός Δημήτρης Καταλειφός. Την αφήγηση θα πλαισιώσει μουσικά ο βιολοντσελίστας Νίκος Νικολαΐδης, με έργα του John Tavener.

«Εφαντάζετο αμυδρώς μίαν εικόνα, μίαν οπτασίαν, έν ξυπνητόν όνειρον. Ωσάν η χιών να ισοπεδώση και ν’ ασπρίση όλα τα πράγματα, όλας τας αμαρτίας, όλα τα περασμένα: Το καράβι, την θάλασσαν, τα ψηλά καπέλα, τα ωρολόγια, τας αλύσεις τας χρυσάς και τας αλύσεις τας σιδηράς, τας πόρνας της Μασσαλίας, την ασωτίαν, την δυστυχίαν, τα ναυάγια, να τα σκεπάση, να τα εξαγνίση, να τα σαβανώση, διά να μη παρασταθούν όλα γυμνά και τετραχηλισμένα, και ως εξ οργίων και φραγκικών χορών εξερχόμενα, εις το όμμα του Κριτού, του Παλαιού Ημερών, του Τρισαγίου.»

Διάρκεια: 70 λεπτά

Γενική είσοδος: 5 ευρώ

Ηλεκτρονική προπώληση: more.com

Προπώληση εισιτήριων

Στα γραφεία του Θεσσαλικού Θεάτρου στο 2ο όροφο του Μύλου του Παππά (Τετάρτη έως Παρασκευή 10:00 με 14:00 εκτός των ημερών των επίσημων αργιών),

στο κατάστημα PUBLIC

στο ταμείο του Θεάτρου «Κώστας Τσιάνος»

Ώρες λειτουργίας ταμείου : ΠΕΜΠΤΗ 20:00 – 21:30, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20:00 –21:30 ΣΑΒΒΑΤΟ 17:00 – 21:30, ΚΥΡΙΑΚΗ 18:00 – 19:30

Πληροφορίες: Τρίτη έως Παρασκευή 10:00 – 13:00 και 18:00 – 21:00 ( ☎ 2410533417, 6980493082)

