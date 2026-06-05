«Ο Διάβολος Φοράει Prada 2» στον Θερινό Κινηματογράφο Σινέ Μύλος

Μία από τις πιο αγαπημένες ταινίες των τελευταίων δεκαετιών, με πρωταγωνίστριες τις Μέριλ Στριπ και Αν Χάθαγουεϊ, «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2», υποδέχεται ο θερινός κινηματογράφος Σινέ Μύλος “Μπαρμπής Βοζαλής”, στο Μύλο του Παππά , από τη Δευτέρα 8 έως το Σάββατο 13 Ιουνίου, στις 22:00, προσκαλώντας το κοινό σε μια εβδομάδα γεμάτη λάμψη, χιούμορ και δυνατές ερμηνείες.

Κομψή, απολαυστική και πάντα επίκαιρη, η ταινία αποτελεί την ιδανική επιλογή για μία καλοκαιρινή κινηματογραφική βραδιά κάτω από τα αστέρια.

Οι προβολές πραγματοποιούνται από την Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων, σε συνεργασία με την Κινηματογραφική Λέσχη Λάρισας.

Λίγα λόγια για την ταινία

Είκοσι χρόνια μετά τη σύντομη θητεία της στο περιοδικό Runway, η Άντι Σακς είναι μια καταξιωμένη δημοσιογράφος, η οποία, όμως, βρίσκεται ξαφνικά άνεργη. Ο ιδιοκτήτης του Runway την προσλαμβάνει ως αρχισυντάκτρια, κάτι που σημαίνει πως πρέπει να συνεργαστεί ξανά με την Μιράντα Πρίστλι.

σκηνοθεσία Ντέιβιντ Φράνκελ

Πρωταγωνιστούν: Μέριλ Στριπ, Έμιλι Μπλαντ, Αν Χαθαγουέι, Στάνλεϊ Τούτσι

Τιμή εισιτηρίου: 4 ευρώ