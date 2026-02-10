“Ο Καβγάς” από την θεατρική ομάδα του ΚΑΠΗ Λάρισας

Η θεατρική ομάδα του Τμήματος ΚΑΠΗ, της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας του Δήμου Λαρισαίων, παρουσιάζει την κωμωδία «Ο Καβγάς» της Χριστίνας Γιολδάση-Τσιαούση.

Η παράσταση ανεβαίνει στο Πολιτιστικό Κέντρο Νίκαιας (Εθνάρχου Μακαρίου 181) την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026, στις 19:00. Τη σκηνοθεσία υπογράφουν ο Δημήτρης Βούζας και η Δάφνη Δεληγιάννη.

Αποτελούμενη από 18 μέλη των ΚΑΠΗ Λάρισας, η ομάδα μας προσκαλεί να απολαύσουμε μια σειρά ξεκαρδιστικών επεισοδίων σε μια γειτονιά όπου η ζήλια, οι παρεξηγήσεις και οι απρόβλεπτες καταστάσεις οδηγούν σε έναν αναπάντεχο «καβγά»… Το αποτέλεσμα αυτής της κωμικής σύγκρουσης θα αποκαλυφθεί επί σκηνής.

Συμμετέχουν οι ερασιτέχνες ηθοποιοί:

Αλεξοπούλου Κατερίνα, Αναστασίου Τζένη, Γεωργούσης Γεώργιος, Γκάνα Μαρία, Γιαννίκη Βασιλική, Γιολδάση Χριστίνα, Γκουντής Μιχαήλ, Καλούδη Εύη, Ευαγγέλου Δήμητρα, Ιωάννου Ασημίνα, Κρίτσα Δήμητρα, Μπάντελη Μαρία, Παράσχη Σοφία, Πασχάλης Βασίλειος, Σιδηροπούλου Μαγδαληνή, Χαλέπα Ευαγγελία, Χαλκιάς Αθανάσιος, Χρηστούλα Πόπη.

Η όλη εκδήλωση συνδιοργανώνεται από την Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής & Πολιτικών Ισότητας του Δήμου Λαρισαίων και την Αντιδημαρχία Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας, Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Κιλελέρ, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.