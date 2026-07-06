Ο Χρίστος Χαλικιάς δίνει ελληνική φωνή στην Emily Dickinson

Ο καλλιτέχνης και συγγραφέας Χρίστος Χαλικιάς επιστρέφει στον χώρο της μετάφρασης και της ποίησης με μια νέα εκδοτική εργασία που φέρει καθαρά το προσωπικό του αποτύπωμα.

Από τις Εκδόσεις Συρτάρι κυκλοφορεί το βιβλίο «Γράμμα προς τον Κόσμο — Τριάντα Σταγόνες Φωτός και Σκότους», μια νέα μεταφραστική συνάντηση με το έργο της εμβληματικής Emily Dickinson.

Πρόκειται για μια έκδοση που δεν προσεγγίζει την ποίηση ως φιλολογικό αντικείμενο, αλλά ως ζωντανό πεδίο εσωτερικής έντασης, ρυθμού και σιωπής.

Ο Χρίστος Χαλικιάς συναντά την Dickinson όχι απλώς ως μεταφραστής, αλλά ως δημιουργός που αναγνωρίζει στο έργο της μια βαθιά συγγένεια με όσα τον απασχολούν σταθερά στη δική του καλλιτεχνική διαδρομή: το άρρητο, το φως και το σκοτάδι, τη μνήμη, την εσωτερική αντοχή, τη λεπτή μετατόπιση ανάμεσα στη σιωπή και στην αποκάλυψη.

Η νέα αυτή μεταφραστική δουλειά επιχειρεί να μεταφέρει στα ελληνικά όχι μόνο το νόημα, αλλά και τον παλμό της ποιητικής φωνής της Dickinson — τη μουσικότητα, τη λιτότητα, τη ρωγμή, την αφαίρεση, την ένταση μιας γραφής που εξακολουθεί να αντέχει στον χρόνο και να συνομιλεί με όσα δεν λέγονται εύκολα.

Για τον Χρίστο Χαλικιά, η μετάφραση δεν αποτελεί απλή μεταφορά λέξεων από τη μία γλώσσα στην άλλη.

Είναι μια πράξη ακρίβειας και πίστης — μια διαδρομή μέσα από τον ρυθμό, τη σιωπή και το εσωτερικό φως ενός κειμένου.

Το «Γράμμα προς τον Κόσμο — Τριάντα Σταγόνες Φωτός και Σκότους» προστίθεται σε μια πολυσχιδή δημιουργική πορεία που εκτείνεται από τη ζωγραφική και τη σκηνοθεσία μέχρι τη λογοτεχνία, το θέατρο και τη μετάφραση.

Μέσα από κάθε του έργο, ο Χρίστος Χαλικιάς επιμένει να αναζητά εκείνο το λεπτό σημείο όπου η εικόνα συναντά τη γλώσσα, η πόλη συναντά τη μνήμη και το ορατό συναντά το αόρατο.

Με αυτή τη νέα έκδοση, η Emily Dickinson περνά μέσα από το βλέμμα και τη γλώσσα του Χρίστου Χαλικιά και αποκτά μια νέα ελληνική παρουσία — αυστηρή, εσωτερική, φωτεινή και σκοτεινή μαζί, όπως ακριβώς συμβαίνει με κάθε αληθινή συνάντηση με την ποίηση.

Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Συρτάρι.