Πίτα έκοψε η χορωδία “musicArte” Ελασσόνας

Σε ιδιαίτερα φιλική ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε και φέτος η κοπή της καθιερωμένης πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας από όλα τα μέλη και τους φίλους της μικτής χορωδίας «musicArte» του Μουσικού Συλλόγου Ελασσόνας την περασμένη Κυριακή 2 Φεβρουαρίου 2026στο φιλόξενο «Αποστακτήριο» του Λουκά Παπαδήμου στην γειτονική Τσαριτσάνη.

Την πίτα ευλόγησε ο Πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μητροπόλεως Ελασσόνας Αρχιμανδρίτης π. Βησσαρίων Καραλάσκος, ο οποίος και μετέφερε τις ευλογίες και τους θερμούς χαιρετισμούς του σεβασμιότατου Μητροπολίτη Ελασσόνας κ. Χαρίτωνα που απουσίαζε εκτός πόλης.

Ο μαέστρος και πρόεδρος του συλλόγου και των μουσικών συνόλων κ. Κωνσταντίνος Μάτης, πλαισιωμένος από μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τον Αντιδήμαρχο κ. Αστέριο Δημουλά, έκανε έναν σύντομο απολογισμό της περασμένης καλλιτεχνικής χρονιάς, ευχαρίστησε όλα τα μέλη και τους φίλους των χορωδιακών συνόλων για την συμμετοχή και υποστήριξή τους.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην μεγάλη συναυλία με το έργο του Σταύρου Κουγιουμτζή «Ύμνοι Αγγέλων σε ρυθμούς Ανθρώπων» που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στο Δημοτικό Ωδείο Λάρισας και την συμμετοχή της μικτής χορωδίας “musicArte” τον περασμένο Απρίλιο καθώς και την αποστολή – σταθμό – στην καλλιτεχνική πορεία του συλλόγου στην Κωνσταντινούπολη και την συνάντηση και συναυλία στην αίθουσα του θρόνου στο Φανάρι ενώπιων της Α.Θ.Π. τον Οικουμενικό Πατριάρχη κκ. Βαρθολομαίο.

Ανακοίνωσε επίσης τις προσεχείς δράσεις και συμμετοχές της χορωδίας σε χορωδιακές συναντήσεις και φεστιβάλ στην Ελλάδα και το εξωτερικό καθώς και την διοργάνωση της 1ης Πανελλήνιας Χορωδιακής Συνάντησης musicArte Ελασσόνας τον ερχόμενο Μάιο σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας και τον Δήμο Ελασσόνας.

Ακολούθως, ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Παιδείας Δήμου Ελασσόνας και μέλος της χορωδίας musicArte κ. Αστέριος Δημουλάς, στον χαιρετισμό του εξέφρασε, εκ μέρους του Δημάρχου Ελασσόνας κ. Νικολάου Γάτσα και ολόκληρης της δημοτικής αρχής τις ευχές για την νέα χρονιά και δήλωσε την αγαστή συνεργασία, την αμέριστη συμπαράσταση και στήριξη του Δήμου Ελασσόνας σε όλες τις δράσεις του μουσικού συλλόγου.

Τυχερή της φετινής χρονιάς η χορωδός κ. Ελένη Θανάση που κέρδισε ένα υπέροχο δώρο, σετ οικιακού εξοπλισμού, ευγενική προσφορά από το κατάστημα «ΣαμόλαδοςHome» στην Ελασσόνα. Ακολούθησε γεύμα και γλέντι με πολύ τραγούδι και χορό με τους χορωδούς ως σολίστ στο μικρόφωνο συνοδευόμενους από το μαέστρο στο πιάνο, τον Γιώργο Ζαφειρόπουλο στο βιολί και τον Λουκά Παπαδήμο στην κιθάρα μέχρι αργά το απόγευμα.