Παρατείνεται η περιοδική έκθεση στο Μουσείο Σιτηρών και Αλεύρων

Παρατείνεται έως και τις 30 Ιανουαρίου 2026, λόγω της μεγάλη επισκεψιμότητας, η περιοδική έκθεση «Τραπέζι γεμάτο μνήμες. Η μνήμη των αισθήσεων», που λειτουργεί στο Μουσείο Σιτηρών και Αλεύρων στον Μύλο του Παππά, σε επιμέλεια της Κ. Κόντσα, Επιστημονικής Υπεύθυνης του Μουσείου.

Η έκθεση περιλαμβάνει οπτικοακουστικό υλικό και εκθέματα που έχουν παραχωρηθεί στο Μουσείο από πολίτες της Λάρισας και ρίχνουν φως σε εθιμικές πρακτικές και τελετουργίες προετοιμασίας και συμποσιασμού στα εορταστικά γεύματα των Χριστουγέννων μέσα από βιωμένες ιστορίες.

Παράλληλα οι επισκέπτες, ανήλικοι και ενήλικοι, καλούνται να καταγράψουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο, τις δικές τους ιστορίες και μνήμες εορταστικών φαγητών και γευμάτων με σκοπό τη δημιουργία ενός αρχείου μνήμης των αισθήσεων.

Ωράριο λειτουργίας: Τρίτη-Σάββατο 10:00-14:00, Τετάρτη-Παρασκευή 18:00-21:00

Μουσείο Σιτηρών και Αλεύρων, Μύλος Παππά, Γεωργιάδου 53, Λάρισα.