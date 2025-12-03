Παρουσίαση λευκώματος για τα 50 χρόνια του χορευτικού συγκροτήματος “Οι Σαμαριναίοι”

Ο Σύνδεσμος Σαμαριναίων Λάρισας και Περιχώρων “Η Αγία Παρασκευή”, παρουσιάζει το λεύκωμα του Νίκου Σιούμκα με αφορμή την συμπλήρωση 50 χρόνων του χορευτικού συγκροτήματος “Οι Σαμαριναίοι”.

Η εκδήλωση διοργανώνεται προς τιμήν των μελών του χορευτικού συγκροτήματος και θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 18:30μμ στο Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο Λάρισας.

1974-2024 – 50 Χρόνια Χορευτικό συγκρότημα

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Σαμαριναίων Λάρισας και Περιχώρων, «Η Αγία Παρασκευή», στο πλαίσιο της προσπάθειας διάσωσης του αρχειακού υλικού, των φωτογραφιών και των ιστορικών τεκμηρίων του Συνδέσμου και των μελών του, καλωσορίζει το λεύκωμα που επιμελήθηκε ο Νίκος Σιούμκας, μέλος του Συνδέσμου, με αφορμή τα 50 χρόνια από την ίδρυση του χορευτικού συγκροτήματος «Οι Σαμαριναίοι».

Το χορευτικό συγκρότημα «Οι Σαμαριναίοι» απέκτησε γρήγορα φήμη σε όλη την Ελλάδα, αποτελώντας ένα σημαντικό σημείο αναφοράς για την παράδοση και τον πολιτισμό μας. Μέσα από την ιστορία του, αναδεικνύονται και άγνωστες πτυχές της πορείας του Συνδέσμου, με στόχο την καταγραφή τους και τη γνωστοποίησή τους τόσο στο ευρύ κοινό όσο και στις επόμενες γενιές, οι οποίες θα αναλάβουν να συνεχίσουν το έργο του ιστορικού αυτού συλλόγου.

Το νέο λεύκωμα του Νίκου Σιούμκα ξεκινά με την ίδρυση του χορευτικού συγκροτήματος το 1974 που μαζί με το χορευτικό συγκρότημα της Εξωραϊστικής Λέσχης Φιλιππούπολης αποτέλεσαν τα δύο πρώτα χορευτικά για την πόλη της Λάρισας.

Πάνω από 300 φωτογραφίες με εκατοντάδες εκδηλώσεις, παραστάσεις και εμφανίσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα και το εξωτερικό, συνοδεύονται από κειμενολεζάντες με ημερομηνίες και ονόματα τόσο των χορευτών όσο και των μελών του Συνδέσμου. Χορευτές, ενδυματολόγοι, χοροδιδάσκαλοι, βραβεία και έπαθλα συμπεριλαμβάνονται μέσα στην πολυτελή έκδοση του λευκώματος.

Στο παρόν λεύκωμα παρουσιάζεται ένα μέρος του μεγάλου όγκου των φωτογραφιών καθώς δεν ήταν δυνατόν να συμπεριλάβει όλα αυτόν τον όγκο τόσο των φωτογραφιών όσο και των εκδηλώσεων. Χρησιμοποιήθηκαν κατά κύριο λόγο οι σημαντικότερες εκδηλώσεις αλλά και οι φωτογραφίες εκείνες οι οποίες αναδείκνυαν τα τμήματα του χορευτικού.

Παρ’όλα αυτά το πιο σημαντικό από όλα ήταν όλο το αρχείο μέσω του λευκώματος να διασωθεί ώστε να μείνει παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές.

Και ο μόνος τρόπος να επιτευχθεί αυτό ήταν η έκδοση του λευκώματος χάρη στην ευγενική χορηγία του Ιωάννη Αστ. Καντώνια που χωρίς δεύτερη σκέψη ανέλαβε την έκδοσή του.