Παρουσίαση του βιβλίου “Ρυτίδες στον καφέ” του ποιητή Δημήτρη Π. Κρανιώτη

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, ο Δήμος Λαρισαίων, οι εκδόσεις Κέδρος, ο Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας, ο Σύνδεσμος Γραμμάτων-Τεχνών Θεσσαλίας, το Γαλλικό Ινστιτούτο Λάρισας και το βιβλιοπωλείο «Άνεμος» διοργανώνουν την εκδήλωση παρουσίασης της νέας ποιητικής συλλογής «Ρυτίδες στον καφέ» του Δημήτρη Π. Κρανιώτη, ιατρού ειδικού παθολόγου, την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025 στις 7μ.μ. στο Γαλλικό Ινστιτούτο Λάρισας (Κούμα 28).

Πρόκειται για την ενδέκατη ποιητική συλλογή του Λαρισαίου ποιητή σε Ελλάδα και εξωτερικό, η οποία περιλαμβάνει 52 ποιήματα και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κέδρος.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι: Αλέξης Καλέσης (δημοσιογράφος, Δρ. Συγκριτικής Γραμματολογίας), Χρύσα Μαστοροδήμου (εκπαιδευτικός, ποιήτρια, συγγραφέας) και Ξανθή Χονδρού-Χιλλ (ποιήτρια, μεταφράστρια, διευθύντρια Διεθνούς Φεστιβάλ Ποίησης Νάουσας). Ποιήματα της συλλογής θα διαβάσουν η Εβελίνα Πρεβέντη (ψυχολόγος, ποιήτρια, εκδότρια) και ο ίδιος ο ποιητής. Συντονιστής της εκδήλωσης θα είναι ο δημοσιογράφος Λευτέρης Παπαστεργίου. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

Ο Δημήτρης Π. Κρανιώτης είναι ιατρός ειδικός παθολόγος και ζει στη Λάρισα. Σπούδασε Ιατρική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Επίσης απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο στην Ιατρική και είναι υποψήφιος Διδάκτωρ Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Έχει εκδώσει έντεκα ποιητικές συλλογές και ποιήματά του έχουν μεταφραστεί σε 38 γλώσσες. Το 2011 διοργάνωσε υπό την προεδρία του το 22ο Παγκόσμιο Συνέδριο Ποιητών στη Λάρισα, όπου επίσης ίδρυσε και διοργάνωσε το 1ο Μεσογειακό Φεστιβάλ Ποίησης. Είναι Επικεφαλής της Επιτροπής Συγγραφέων για την Ειρήνη του PEN Greece, μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του PEN Greece και μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών, της Εθνικής Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών και της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρών Λογοτεχνών.