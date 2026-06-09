Παρουσιάζεται στη Λάρισα το παιδικό βιβλίο της Ελευθερίας Χαλίλι

Μία διαδραστική παρουσίαση του βιβλίου της Ελευθερίας Χαλίλι, “Δεν φοβάμαι το διαφορετικό”, θα πραγματοποιηθεί στην 25η Έκθεση βιβλίου Λάρισας, στην Πλατεία Ταχυδρομείου, το Σάββατο 13 Ιουνίου 2026, στις 19.00.

Πρόκειται για ένα παιδικό βιβλίο με έντονο κοινωνικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα, που πραγματεύεται με ευαισθησία την αποδοχή, την ενσυναίσθηση και τη συμπερίληψη.

Η συγγραφέας, Ελευθερία Χαλίλι είναι φιλόλογος, με μεταπτυχιακές σπουδές στην Ειδική Αγωγή, και ιδρύτρια της βραβευμένης εθελοντικής δράσης «Κάθε βιβλίο ένα ταξίδι – Βιβλιοταξιδεύουμε», με έντονη κοινωνική και εκπαιδευτική παρουσία. Το βιβλίο έγινε η αφορμή για να δημιουργηθεί η εν λόγω δράση που έχει εξοπλίσει έως σήμερα με περισσότερα από 7.000 βιβλία νοσοκομεία που φιλοξενούν παιδιά με σοβαρές ασθένειες.

Το βιβλίο, που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Μιχάλη Σιδέρη, έρχεται δυναμικά στο προσκήνιο, αναδεικνύοντας ένα μήνυμα διαχρονικό και πιο επίκαιρο από ποτέ: ότι η αξία του ανθρώπου δεν βρίσκεται στην εμφάνισή του, αλλά στην ψυχή του. Ένα έργο που μιλά με ευαισθησία, ειλικρίνεια και δύναμη για τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη, απευθυνόμενο σε παιδιά και ενήλικες.

Η συγγραφέας, με τρυφερότητα και αληθινή ενσυναίσθηση, αφηγείται την ιστορία ενός παιδιού που, μετά από μια αναπάντεχη αλλαγή στην εξωτερική του εικόνα, καλείται να αντιμετωπίσει την προκατάληψη, την αμηχανία, αλλά και την αγάπη των γύρω του. Μέσα από πολύχρωμες εικόνες και απλή, καθαρή γλώσσα, το βιβλίο γίνεται ένα απαλά φωτισμένο μονοπάτι προς την κατανόηση, την αποδοχή και τον σεβασμό της διαφορετικότητας.