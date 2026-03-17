Παρουσιάζεται το Λεύκωμα-Ημερολόγιο 2026 του Διαχρονικού Μουσείου Λάρισας

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας και οι Εκδόσεις Larissanet παρουσιάζουν το Λεύκωμα – Ημερολόγιο 2026 με αφιέρωμα στις Περιοδικές Εκθέσεις που φιλοξενήθηκαν στο Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας στα Δέκα Χρόνια λειτουργίας του. Η εκδήλωση θα γίνει την Πέμπτη 19 Μαρτίου και ώρα 11 π.μ. στο Αμφιθέατρο του Διαχρονικού Μουσείου Λάρισας.

Χαιρετισμό στην εκδήλωση θα απευθύνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Δημήτρης Κουρέτας.

Για την έκδοση θα μιλήσουν ο Αν. Προϊστάμενος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας κ. Γεώργιος Τουφεξής, η π. Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας κα Σταυρούλα Σδρόλια και ο εκδότης της Larissanet κ. Χρήστος Μπεχλιβάνος.

Την παρουσίαση θα κλείσει ο Σεβ. Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος.

Θα συντονίζει ο δημοσιογράφος της Larissanet κ. Γιάννης Ανδρεάκης.

Δέκα χρόνια – Οι περιοδικές εκθέσεις

Με την ευκαιρία συμπλήρωσης των δέκα χρόνων λειτουργίας του Διαχρονικού Μουσείου Λάρισας, πραγματοποιείται ένα αφιέρωμα στις περιοδικές εκθέσεις του Μουσείου, οι οποίες διακρίθηκαν για το πλήθος και την ποικιλομορφία τους και συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον του κοινού εξίσου με τη μόνιμη έκθεση.

Οι περιοδικές εκθέσεις ξεκίνησαν το 2016, έναν μόλις χρόνο μετά την έναρξη λειτουργίας του Μουσείου και επεκτάθηκαν σε πολλές θεματικές, αφού η μουσειολογική αντίληψή του αγκαλιάζει όλο το φάσμα του πολιτισμού.

Ξεχωρίζουν δέκα μεγάλες αρχαιολογικές εκθέσεις, οι οποίες πρόβαλαν αντικείμενα τόσο από την αρχαιότητα και το Βυζάντιο όσο και των νεότερων χρόνων, κυρίως μεταβυζαντινά κειμήλια, καθώς και αρκετές του σύγχρονου πολιτισμού.

Οι τελευταίες έδωσαν χώρο σε δεκάδες καλλιτέχνες και εικαστικούς φορείς για την παρουσίαση των έργων τους, πάντα με σαφή καλλιτεχνική στόχευση, ώστε να επιτευχθεί μια γόνιμη συνομιλία μεταξύ αυτών και των μηνυμάτων που διαχέονται από τη μόνιμη έκθεση.

Το λεύκωμα επιμελήθηκαν οι κκ. Σταυρούλα Σδρόλια και Κατερίνα Ζάχου. Η σχεδίαση/σελιδοποίηση έγινε από τον κ. Σταμάτη Παπαδήμο. Η συλλεκτική έκδοση κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Larissanet.

