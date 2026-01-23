Πολιτισμός

Παρουσιάστηκε στη Λάρισα το βιβλίo του Σπύρου Κουζινόπουλου

Σε μια κατάμεστη αίθουσα στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης Λάρισας παρουσιάστηκε χθες το βιβλίο του δημοσιογράφου και συγγραφέα Σπύρου Κουζινόπουλου με τίτλο «Γεντί Κουλέ η Βαστίλη της Θεσσαλονίκης».

Η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της Ένωσης Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Θεσσαλίας, Στερεάς – Εύβοιας, του Συλλόγου Φίλων του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης Λάρισας και των εκδόσεων ΙΑΝΟΣ.

Για το βιβλίο μίλησαν η καθηγήτρια Ιωάννα Λαλιώτου, πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας (ΙΑΚΑ) και πρώην αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το μέλος του Δ.Σ του Συλλόγου Φίλων Μουσείου Εθνικής Αντίστασης Λάρισας, Δέσποινα Αράπκουλε και ο συγγραφέας Σπύρος Κουζινόπουλος.

Συντόνισε ο  δημοσιογράφος Γιάννης Σιούλας, Β’  Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών (ΠΟΕΣΥ).

Στη διάρκεια της παρουσίασης προβλήθηκε πλούσιο οπτικό υλικό από φωτογραφίες, έγγραφα, εφημερίδες της εποχής κ.α.

B.T. kosmoslarissa.gr

