Πασχαλινή συναυλία στη Ραψάνη – “Χορδές Κατάνυξης – Από το Πάθος στην Ανάσταση”

Το Σύνολο Εγχόρδων Camerata Nakas του Ωδείου Φίλιππος Νάκας Θεσσαλονίκης, στο οποίο συμπράττουν καθηγητές και σπουδαστές του Ωδείου, προτείνει μία ακρόαση που υπερβαίνει τα όρια της τυπικής συναυλίας, με τίτλο «Χορδές Κατάνυξης – Από το Πάθος στην Ανάσταση».

Η συναυλία ακολουθεί το οδοιπορικό της Μεγάλης Εβδομάδας, από τη θριαμβευτική Είσοδο στα Ιεροσόλυμα έως το φως της Ανάστασης. Οι εμβληματικοί ύμνοι των ημερών («Ιδού ο Νυμφίος», «Τον Νυμφώνα Σου», «Η Ζωή εν Τάφω») γίνονται ο συνδετικός κρίκος για έργα των J.S. Bach, J. Sibelius, E. Elgar, L. Janáček, M. Reger , Α. Ευαγγελάτου, δημιουργώντας ένα ηχητικό τοπίο που αντανακλά τη μετάνοια, τη θυσία και τελικά, την ελπίδα.

Συντελεστές: «Camerata» Ορχήστρα Εγχόρδων Ω. Φ. Νάκας,

Μουσική Επιμέλεια -Διεύθυνση: Παρασκευή Καραγιάννη

Βιολιά: Παρασκευή Καραγιάννη, Φοίβος Κωτσάκης-Νικολαΐδης, Ιωάννα Αγγελίδου, Εύη Παναγιωτίδου, Ναταλία Κουγιουμτζή, Σοφία Κουπίδου, Άννα Δομπούλα, Νικολέτα Δόμβρου, Ευθύμης Κωστούρος- Κατσιγιάννης.

Βιόλες: Ηλέκτρα Ηλιάδου, Βικτώρια Χαριτίδου

Βιολοντσέλα: Άννα Τζήμα, Γαρυφαλλιά Αναστασιάδου, Αντώνης Στύκας

Φλάουτο: Κυβέλη Ματθαιουδάκη

Απαγγελία ύμνων: Ιωάννης Δόμβρος