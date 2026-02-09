Περιοδική έκθεση για την “Παναγία των Παρισίων” στο Διαχρονικό Μουσείο

Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος στη Λάρισα, σε συνεργασία με το Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας και τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Λάρισας, παρουσιάζει την περιοδική έκθεση: ¨Η Παναγία των Παρισίων: Η εκπληκτική περιπέτεια της αποκατάστασης” ένα μοναδικό ταξίδι στην καρδιά ενός από τα πλέον εμβληματικά έργα της πολιτιστικής κληρονομιάς της εποχής μας.

Εγκαίνια έκθεσης: Αμφιθέατρο του Διαχρονικού Μουσείου Λάρισας, την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου και ώρα 11:30.

Σκοπός της έκθεσης είναι να προσφέρει στο κοινό μια ολοκληρωμένη εικόνα του πλούτου και της πολυπλοκότητας του έργου αποκατάστασης του εμβληματικού καθεδρικού ναού της Παναγίας των Παρισίων. Παρουσιάζονται περίπου είκοσι εξειδικευμένα επαγγέλματα —λιθοξόοι, ξυλουργοί, αρχιτεχνίτες υαλουργοί, γλύπτες, σιδεράδες, διακοσμητές και πολλοί άλλοι— που συνέβαλαν με την τεχνογνωσία και τη συνεργασία τους στην αναβίωση αυτού του αριστουργήματος της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η έκθεση σχεδιάστηκε από τον Δημόσιο Γαλλικό Οργανισμό RebâtirNotreDame. Παρουσιάζεται στη γαλλική γλώσσα με μετάφραση στα ελληνικά και απευθύνεται σε όλους τους επισκέπτες, είτε είναι λάτρεις της αρχιτεκτονικής είτε επιθυμούν να κατανοήσουν βαθύτερα την αξία και την ιστορία αυτού του παγκόσμιου μνημείου.

Η έκθεση θα διαρκέσει από 15 Φεβρουαρίου έως 29 Μαρτίου 2026.

Ωρες λειτουργίας της έκθεσης: καθημερινά 8.30-15.30, εκτός Τρίτης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ :

Χαιρετισμός :

-Νέστορας Κανέλλος, Πρόεδρος Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Λάρισας

– Ομιλίες :

-Χρύσα Βουλγαράκη –Διευθύντρια Γαλλικού Ινστιτούτου Λάρισας – Γαλλική Πρεσβεία στην Ελλάδα

-.Γιάννης Βαραλής, Αναπληρωτής Καθηγητής Βυζαντινής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

-Νίκος Σαμαράς, αρχιτέκτονας, Επίκουρος Καθηγητής Ανάπλασης Ιστορικών Κέντρων στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

Την Κυριακή 1η και την Κυριακή 8 Μαρτίου και ώρα 11.30-12.30 θα πραγματοποιηθούν εργαστήρια ευαισθητοποίησης για τους μικρούς μας φίλους με ένα πρόγραμμα από το Γαλλικό Ινστιτούτο Λάρισας. Τα παιδιά θα γνωρίσουν την ιστορία της NOTREDAME, τον εξαιρετικό της διάκοσμο αλλά και τους θρύλους και τα μυστήρια που κρύβει. Στο εργαστήρι τα παιδιά θα φτιάξουν τον δικό τους gargouille– τον δράκο φύλακα της Παναγίας των Παρισίων αλλά και το δικό τους βιτρό .

Η δράση απευθύνεται σε μαθητές δημοτικού.

Κράτηση θέσεων για συμμετοχή στο εργαστήρι: 2410287508 και larissa@ifg.gr