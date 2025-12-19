Πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές του ΠΟΚΕΛ για το 2025

Πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές του ΠΟΚΕΛ – Πολιτιστικό Κέντρο Εκπαιδευτικών νομού Λάρισας, για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, στο 33ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας, όπου εκεί προηγήθηκε και η Γενική Απολογιστική Συνέλευση.

Με την παρουσία τους τίμησαν ο Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας και Ισότητας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, Σίμος Βασίλης, η Χωρική Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λάρισας, Γαλλιού Μαρία, η Αντιπεριφερειάρχης Εθελοντισμού και Πρόνοιας, Κομήτσα Ανδριάνα και ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας «Κωνσταντίνος Κούμας», Παπαποστόλου Δημήτρης.

Από την Εφορευτική Επιτροπή ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα και εκλέγονται για το Διοικητικό Συμβούλιο – ΔΣ (με σειρά) οι εξής: Γιουρούκης Αργύρης, Κιούση Αναστασία, Ποιμενίδου Ευδοκία, Ρεμπάπης Βαγγέλης, Παναγιώτου Νίκος, Μαστοροδήμου Χρύσα, Τασιοπούλου Βίκυ και αναπληρωματικά μέλη οι: Παπαδημητρίου Σταυρούλα και Παπουλιάς Νίκος, ενώ για την Εξελεγκτική Επιτροπή – ΕΕ (με σειρά) οι: Μαστροδήμου Γεωργία, Χριστούλα Ελένη, Φούντα Μαρία και αναπληρωματικό μέλος η Φαφάνα Μαριάνθη.

Σε λίγες ημέρες αναμένεται να γίνει και η Συγκρότηση του νέου ΔΣ και της ΕΕ.