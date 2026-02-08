Προβλήθηκε η ταινία της Λαρισαίας Ειρήνης Ζγούρη στο 29ο Μεσογειακό Φεστιβάλ

Με μεγάλη συμμετοχή κοινού πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου η προβολή της ταινίας ιστορικού και τεκμηριωτικού ενδιαφέροντος «Στου Παπά το Ίσιωμα» της Λαρισαίας σκηνοθέτιδας Ειρήνης Ζγούρη.

Η συγκεκριμένη κινηματογραφική προβολή εντάσσεται στο πλαίσιο των ευρύτερων πολυθεματικών δράσεων του 29ου Μεσογειακού Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Νέων Κινηματογραφιστών, ενώ αποτελεί την πρώτη από μια δέσμη προβολών εστιασμένων στον άξονα ανάδειξης και προβολής του καλλιτεχνικού έργου τοπικών δημιουργών.

Θεματικά, η ταινία-ντοκιμαντέρ σκιαγραφεί την ιστορική προσωπικότητα του ιερέα Αθανασίου Παπαθανασίου και της επιρροής της παρακαταθήκης του στην ευρύτερη περιοχή της Βερδικούσιας κατά τους τελευταίους δύο αιώνες.

Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, συνοδευόμενος από τον Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας και Ισότητας Βασίλη Σίμο, ενώ ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων Θωμάς Ρετσιάνης αναφέρθηκε στη σύμπραξη και συνεργασία του Δήμου με το Μεσογειακό Φεστιβάλ. Επιπροσθέτως, τοποθετήθηκε και ο Αθανάσιος Αστ. Δήμκος, συγγραφέας του βιβλίου, στο οποίο βασίστηκε το ντοκιμαντέρ, διαφωτίζοντας το κοινό με περαιτέρω λεπτομέρειες αναφορικά με την μακροχρόνια ιστορική του έρευνα.

Τις ομιλίες συμπλήρωσαν ο απόγονος του ήρωα Παπαθανασίου ταξίαρχος ε.α. Ιωάννης Παπαϊωάννου και η δημιουργός της ταινίας Ειρήνη Ζγούρη, ιστορικά και δραματουργικά αντίστοιχα. Τον συντονισμό της εκδήλωσης ανέλαβε η Εταιρεία Φίλων Μεσογειακού Κινηματογράφου & Τεχνών εκπροσωπούμενη από τον Σωτήρη Φωλίνα.

Η προβολή αφιερώθηκε στη μνήμη του προσφάτως εκλιπόντος Νίκου Ζιαβλιάκη, προέδρου – επί εικοσαετία- της εφορευτικής επιτροπής του Μεσογειακού Φεστιβάλ.