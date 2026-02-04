Προβολή ταινίας από την  Εταιρία Φίλων Μεσογειακού Κινηματογράφου και Τεχνών

Η Εταιρία Φίλων Μεσογειακού Κινηματογράφου και Τεχνών, στο πλαίσιο των δράσεων του 29ου Μεσογειακού Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Νέων Κινηματογραφιστών, πραγματοποιεί το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2026, στις 19:00, στο Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο στη Λάρισα, την προβολή της κινηματογραφικής ταινίας “Στου Παπά το Ίσιωμα” της Λαρισαίας Σκηνοθέτιδας Ειρήνης Ζγούρη.

Η θεματική της ταινίας – η οποία είναι ιστορικού περιεχομένου- επικεντρώνεται, προβάλλει και αναδεικνύει τη ζωή, το έργο και την πνευματική παρακαταθήκη του πατρός Αθανάσιου Παπαθανασίου, ιερέα από τη Βερδικούσια, μια προσωπικότητα με βαθιά επίδραση σε τοπικό και υπερτοπικό επίπεδο, ειδικά όσον αφορά την προστασία της ελευθερίας και της ταυτότητας της Βεδικούσιας -και της ευρύτερης περιοχής- κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας, αλλά και αργότερα.

Η ταινία βασίζεται στο βιβλίο του Αθανάσιου Αστ. Δήμκου και επιχειρεί, με σεβασμό στην ιστορική αλήθεια, να αναδείξει την προσωπικότητα και το έργο μιας εμβληματικής μορφής της τοπικής ιστορίας και της λαϊκής πνευματικότητας.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει η Ειρήνη Ζγούρη, ενώ τη φωτογραφία, την παραγωγή και τη μουσική επιμελήθηκαν αντίστοιχα οι Πέτρος Δημουλάς, Δημήτρης Παπαδούλης και Γιώργος Στεφανής. Στην ιστορική τεκμηρίωση συνέβαλε ο Παύλος Μόκκας. Η αφήγηση εμπλουτίζεται με στοιχεία της τοπικής πολιτιστικής παράδοσης, τραγούδια και ποιήματα, συνθέτοντας ένα πολυφωνικό αφηγηματικό σύμπαν που γεφυρώνει το παρελθόν με το παρόν. Τον ήρωα ιερέα ερμηνεύει ο Νίκος Παπαθανάσης, με τη συμμετοχή κατοίκων της περιοχής και του Μορφωτικού Συλλόγου Βερδικούσιας, ενισχύοντας τον συλλογικό και βιωματικό χαρακτήρα της ταινίας.