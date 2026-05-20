“Ρετρό Επιθεώρηση”: Μουσική περιπλάνηση στην εποχή του Αττίκ στο Κηποθέατρο Αλκαζάρ

Μουσική περιπλάνηση στην εποχή της «Μάντρας» του Αττίκ, μελωδίες και στίχους που εξακολουθούν να συγκινούν, να ερμηνεύονται στις μεγάλες σκηνές και να αγαπιούνται από το ευρύ κοινό υπόσχεται η μουσική παράσταση «Ρετρό Επιθεώρηση», που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 9 Ιουνίου 2026, στις 21:00, στο Κηποθέατρο Αλκαζάρ.

Ο βραβευμένος πιανίστας και δημοσιογράφος, Δαυίδ Ναχμίας, ανασύρει από την αχλή του 20ού αιώνα εικονικά επιθεωρησιακά τραγούδια, ζωντανεύοντας την ατμόσφαιρα της νοσταλγίας και του λυρισμού, αναδεικνύοντας μοναδικά την ξεγνοιασιά, το γέλιο και τη γοητεία της παλιάς ελληνικής οπερέτας, με τις γνωστές ερμηνεύτριες Μαριάννα Ζάχου και Ρένα Στρούλιου, να αποδίδουν στην σκηνή το ιδιαίτερο κλίμα τους, με ευαισθησία και θεατρικότητα.

Αγαπημένα τραγούδια και μελωδίες καταξιωμένων συνθετών, στιχουργών και ερμηνευτών όπως ο Αττίκ, η Σοφία Βέμπο, ο Μιχάλης Σουγιούλ, ο Αλέκος Σακελλάριος και ο Κώστας Γιαννίδης, μας συνοδεύουν σε μια μουσική περιήγηση που ανακαλεί την περίφημη «Μάντρα» του Αττίκ, μεταφέροντας μοναδικά στο κοινό ιστορίες μιας Ελλάδας που τραγουδούσε για «δυο πράσινα μάτια», καρδιοχτυπώντας για «το τί ειν’ αυτό που το λένε αγάπη»…

ΔΑΒΙΔ ΝΑΧΜΙΑΣ

Ο Δαυίδ Ναχμίας είναι Έλληνας μουσικός, πιανίστας και δημοσιογράφος. Τον Δεκέμβριο του 2024 τιμήθηκε από την Ακαδημία Αθηνών με το Βραβείο Γραμμάτων και Τεχνών για την πολυετή προσφορά του στη δημοσιογραφία μέσω των εκπομπών του και την ελληνική μουσική δημιουργία. Η πορεία του συνδέθηκε άρρηκτα με τη μελέτη, την ανάδειξη και την ερμηνεία του ελληνικού τραγουδιού του πρώτου μισού του εικοστού αιώνα, με έμφαση στο αστικό, μελωδικό και λυρικό ρεπερτόριο ενώ έχει ολοκληρώσει κι έναν κύκλο Πανεπιστημιακών σπουδών, εκτός μουσικής και δημοσιογραφίας (Psychology B.S. University of La Verne).

Απ’ το 2001 έως το 2009 παρουσίασε στην τηλεοπτική εκπομπή «ΙΧΝΗΛΑΤΕΣ» την εκπομπή ΤΙΜΗΣ ΕΝΕΚΕΝ της ΕΡΤ και στο Τρίτο Πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας περί τα 830 πορτραίτα και συνεντεύξεις προσωπικοτήτων.

Απόλυτα εστιασμένος στην ενασχόλησή του με το «ελαφρό τραγούδι» του πρώτου μισού του εικοστού αιώνα, τα τελευταία 15 χρόνια παρουσιάζει κάθε Κυριακή στο Τρίτο Πρόγραμμα της ΕΡΤ την εκπομπή: «Το Μουσικό Ρολόι Του Εικοστού Αιώνα» (προσεγγίσεις και παρατηρήσεις πάνω στο ελαφρό τραγούδι του εικοστού αιώνα) και κάθε Σάββατο την εκπομπή ΤΙΜΗΣ ΕΝΕΚΕΝ (πορτραίτα γνωστών και παραγνωρισμένων διαμορφωτικών προσωπικοτήτων της Ελληνικής πραγματικότητας).

INFO: «Ρετρό Επιθεώρηση»

Καλλιτεχνική επιμέλεια – πιάνο: Δαυίδ Ναχμίας

Ερμηνεία: Μαριάννα Ζάχου – Ρένα Στρούλιου Προπώληση: www.ticketservices.gr, Βιβλιοπωλείο Αχ. Καλτσάς (Παπαναστασίου 57, Λάρισα)