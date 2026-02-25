Σεμινάριο Μουσικής Ψυχολογίας στο Φεστιβάλ Μουσικότροπο

Το διδακτικό σεμινάριο «Μουσική Ψυχολογία. Πώς αντιλαμβανόμαστε τη μουσική και γιατί μας αγγίζει», παρουσιάζει η Μελίνα Λενούτσου, το Σάββατο 7 Μαρτίου 2026, από τις 10:30 έως τις 13:00, στην αίθουσα «Ήβη Βοζαλή – Βαρνά» του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Μουσικότροπο 2026.

Μία ανοιχτή πρόσκληση σε όσους επιθυμούν να κατανοήσουν τι κρύβεται πίσω από τη μουσική αντίληψη και τους μηχανισμούς που τη διαμορφώνουν.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν και απευθύνεται σε όλους όσοι ενδιαφέρονται για την τέχνη της μουσικής.

Μέσα από μια προσέγγιση που συνδυάζει τη μουσική, την ψυχολογία και τις νευροεπιστήμες, το σεμινάριο εξετάζει τις ρίζες της μουσικής και τον ρόλο της στην ανθρώπινη εξέλιξη, τόσο σε βιολογικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.

Η ακουστική αντίληψη παρουσιάζεται ως μια σύνθετη διαδικασία που συνδέεται με τη λειτουργία του εγκεφάλου και διαφοροποιείται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη σχέση της μουσικής εκπαίδευσης με την ανάπτυξη του εγκεφάλου, καθώς και στον τρόπο με τον οποίο η ακρόαση επηρεάζει και ρυθμίζει το νευρικό μας σύστημα.

Η Μελίνα Λενούτσου έχει σπουδάσει Ψυχολογία και Φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο του Γκρατς, όπου συνεχίζει μεταπτυχιακή εκπαίδευση στην Ψυχολογία. Το ερευνητικό της ενδιαφέρον εστιάζει στη μουσική αντίληψη και στους ψυχολογικούς και νευροβιολογικούς μηχανισμούς της ακρόασης, μέσα από μια διεπιστημονική προσέγγιση που συνδέει θεωρία και εφαρμοσμένη έρευνα. Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα μουσικοψυχολογίας, ενώ έχει ασχοληθεί και με πεδία αρχιτεκτονικής ψυχολογίας, ψυχοσωματικής και συμπεριφορικής θεραπείας.

Το Φεστιβάλ Μουσικότροπο διοργανώνουν η Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων και το Δημοτικό Ωδείο Λάρισας.