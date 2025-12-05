“Σε μια άγνωστη χώρα” – Συνεχίζονται οι προβολές στον χειμερινό κινηματογράφο

“Σε Μια Άγνωστη Χώρα” είναι ο τίτλος της ταινίας που θα προβληθεί τη Δευτέρα 8 και την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου και ώρες 19:00 & 21:30, στον χειμερινό κινηματογράφο του Δήμου Λαρισαίων, στο Χατζηγιάννειο Πνευματικό Kέντρο Λάρισας.

Οι προβολές πραγματοποιούνται από την Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων και την Κινηματογραφική Λέσχη Λάρισας.

Λίγα λόγια για την ταινία:

Τα ξαδέλφια Τσατίλα και Ρέντα είναι δυο νεαροί Παλαιστίνιοι που με μικροκλοπές και κομπίνες μαζεύουν χρήματα για να αγοράσουν πλαστά διαβατήρια και να φύγουν από την Αθήνα για τη Γερμανία. Όταν όμως ο Ρέντα χάνει τις οικονομίες τους λόγω του εθισμού του στα ναρκωτικά, ο Τσατίλα πρέπει να καταστρώσει ένα επείγον και ριψοκίνδυνο σχέδιο.

Σκηνοθεσία: Μαχντί Φλεϊφέλ με τους: Μαχμούντ Μπακρί, Αράμ Σαμπάχ, Μουατάζ Αλσαλτούχ, Μανάλ Αγουάντ, Αγγελική Παπούλια, Μοχάμαντ Γκασάν

Τιμή εισιτηρίου: 4 ευρώ

Η ταινία είναι κατάλληλη για άνω των 15ετών.